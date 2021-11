La plate-forme de streaming vient donc de recruter Amir Rahimi au poste de vice-président des studios de développement. Celui qui a commencé sa carrière en tant que testeur chez Electronic Arts avant de gravir les échelons pour en sortir producteur s'était depuis 2011 spécialisé dans le jeu mobile en passant par Zynga et en fondant le studio TapZen. Après avoir passé deux ans en tant que président de Scopely, un studio largement dédié aux adaptations de jeux de plateau sur smartphones, il rejoint donc officiellement le géant Netflix.

Le netflix du jeu vidéo ?

Rahimi a profité de sa première journée en tant que vice-président pour préciser les enjeux de son nouveau poste via un message posté sur son profil LinkedIn :

Aujourd'hui était mon premier jour en tant que responsable des studios de jeux chez Netflix. Ce poste m'éloignera beaucoup du processus de développement (que j'aime beaucoup) mais il me donnera l'opportunité de valider des jeux qui choisiront de placer le plaisir des joueurs avant tout (fini le stress sur la monétisation !) et peut-être (espérons-le) jouer un petit rôle dans le façonnement de l'avenir de cette industrie. J'ai hâte de commencer !

Pour l'heure (et rappel), seuls cinq jeux sont disponibles via le service de streaming (Stranger Things : 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up), mais l'offre devrait évidemment s'étoffer sous la baguette du maestro, chargé de faire le tri.

Directly to you

Sans surprise, Mike Verdu (le nouveau responsable d'Amir Rahimi recruté il y a seulement quelques mois), s'est félicité de l'arrivée de sa nouvelle recrue :

Je suis heureux d'accueillir Amir chez Netflix, où il développera notre studio de jeux et notre bibliothèque pour Netflix Games. Son expérience dans l'industrie sera essentielle dans notre développement.

Si le catalogue de Netflix Games est encore bien maigre, le géant américain a d'ores et déjà entamé une stratégie de rachats, à commencer par celui de Night Shcool Studio, les développeurs d'Oxenfree. Tout reste à faire, comme dirait l'autre.

Qu'attendez-vous de la part de Netflix Games ? Avez-vous déjà essayé les premiers jeux proposés ? Faites-nous part de vos avis sans augmentation de prix dans les commentaires ci-dessous.