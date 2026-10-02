Netflix a frappé fort pour débuter le mois d'octobre 2026 avec notamment d'excellents films et une nouvelle série événement, entre autres ajouts de marque à son catalogue.

Netflix lance son mois d'octobre 2026 en fanfare. La plateforme SVOD au N rouge a en effet en ce début de mois ajouté à son catalogue plusieurs gros films dont la comédie gothique Dark Shadows de Tim Burton, ainsi que l'intégrale de la trilogie Rush Hour avec Jackie Chan et Chris Tucker, entre autres ajouts notables. Côté série, le programme est également bien chargé avec notamment la toute nouvelle mini-série exclusive événement À l'est d'Éden, portée par Florence Pugh. On détaille tout cela.

De grosses nouveautés films sur Netflix dont Dark Shadows et la trilogie Rush Hour

Pour lancer la saison d'Halloween en beauté, Netflix a eu le nez creux en ajoutant donc à son catalogue en ce début octobre 2026 Dark Shadows, septième collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp sortie en 2012. L'acteur y incarne Barnabas Collins, un riche héritier du XVIIIe siècle transformé en vampire par la sorcière Angelique Bouchard, jouée par Eva Green, puis enterré vivant. Il se réveille en 1972 dans un monde totalement inconnu, pour une comédie gothique à mordre à pleines dents.

Dans un registre radicalement différent, Netflix a également ajouté pour bien débuter octobre 2026 la trilogie Rush Hour de Brett Ratner. Le concept a fait le tour du monde : l'inspecteur Lee de Hong Kong, maître des arts martiaux (Jackie Chan), fait équipe avec James Carter, flic bavard du LAPD (Chris Tucker) dans trois films sortis en 1998 à Los Angeles, 2001 à Hong Kong et enfin en 2007 à Paris, pour faire le tour du monde en action et en arts martiaux.

Les autres sorties cinéma récentes de Netflix comptent Cellular avec Chris Evans (Captain America), mais aussi un grand classique de la Comédie Française : Papy fait de la Résistance.

Cellular

Dark Shadows

Trilogie Rush Hour

Papy fait de la Résistance

La série exclusive événement À l'est d'Éden également disponible

Côté séries enfin, on retiendra surtout parmi les ajouts récents de Netflix la mini-série exclusive événement À l'est d'Éden, qui adapte le roman de John Steinbeck publié en 1952. La mini-série compte 7 épisodes, tous déjà en ligne.

L'histoire suit deux familles, les Hamilton et les Trask, de 1860 à 1910. Amours contrariées, rivalités fraternelles et secrets de famille s'y mêlent, sur fond de guerres et de bouleversements de l'Amérique de l'époque, avec au casting du beau monde, dont Florence Pugh (Midsommar, Thunderbolts*), Christopher Abbott (Poor Things) et Hoon Lee (Banshee).

À l'est d'Éden

The Ramparts of Ice - Saison 2

Source : Netflix