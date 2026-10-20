Ce 20 octobre 2026, Netflix accueille probablement LA sortie majeure de la plateforme du mois, voire peut-être même de l'année, avec la suite d'une série à succès très attendue.

Malgré un programme tout aussi chargé pour Netflix en ce mois d'octobre 2026, l'un des programmes les plus attendus de cette période propice à Halloween n'avait en réalité pas grand-chose à voir avec la fête de l'horreur, ou du moins pas directement, puisqu'il est question de Cyberpunk Edgerunners 2, la nouvelle saison de la très populaire série d'animation dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED par Studio TRIGGER. Trois ans après la première, elle est donc enfin disponible sur la plateforme au N rouge avec cependant une toute nouvelle histoire et un nouveau casting.

Cyberpunk Edgerunners 2 sort enfin sur Netflix en ce 20 octobre 2026

Compte tenu de l'énorme succès de la première saison, qui a depuis accouché de nombreux produits dérivés, étant elle-même un produit dérivé du jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, Netflix ne pouvait pas passer à côté de l'opportunité de proposer à ses abonnés une seconde saison. Après trois ans d'attente, elle est donc enfin disponible sur la plateforme au N rouge, toujours avec le studio polonais qui chapeaute le projet et le studio d'animation japonais TRIGGER qui donne vie à cette adaptation sur le petit écran.

Cyberpunk Edgerunners est ainsi disponible ce 20 octobre 2026 sur Netflix dans son intégralité, à savoir 10 épisodes d'une trentaine de minutes chacun. Le tout compte le staff suivant :

Réalisateur : Kai Ikarashi

Assistant réalisateur : Naoto Uchida

Concepteur de personnages : Ichigo Kanno

Composition de la série : Bartosz Sztybor (CD Projekt RED), Masahiko Ootsuka

Musique : Tsuneo Imahori

© CD Projekt RED/Studio TRIGGER/Netflix

De quoi parle Cyberpunk Edgerunners 2 ?

La nouvelle saison de Cyberpunk Edgerunners diffusée sur Netflix fait indirectement suite à la première, mais développe en réalité sa propre intrigue dans la ville futuriste et dystopique de Night City, avec un tout nouveau casting de personnages, qui laisse de côté de façon à la fois risquée et logique les très appréciés David, Lucy, Rebecca et consorts. Ici, nous avons quatre personnages aux objectifs et aux caractères uniques, qui vont se retrouver par différents concours de circonstance à collaborer vers des objectifs complémentaires.

Le quatuor de cette nouvelle saison exclusive à Netflix comporte :

Kingsley : une ancienne légende de Night City qui a perdu ses implants et sa réputation dans une opération ratée ;

Roman : un caméraman amoureux de cinéma, alors que la Danse Sensorielle domine le monde du divertissement audiovisuel ;

Talia : une jeune femme au corps quasiment intégralement remplacé par des implants cybernétiques installés par le gang Maelstrom ;

D : un netrunner traumatisé par le massacre de son clan Nomade Snake Nation, qu'il cherche à venger à tout prix.

Cette nouvelle saison de la série Netflix a succès traite donc de thématiques toujours aussi matures propres à l'univers de Cyberpunk 2077, portée par des personnages aussi uniques qu'attachants, avec en prime une animation toujours aussi classe de Studio TRIGGER.

Faut-il attendre une troisième saison pour la série Netflix à succès ?

Comme la précédente saison, Cyberpunk Edgerunners 2 raconte donc une histoire totalement indépendante, avec un début et une fin à l'issue de son dixième épisode. Si Netflix, CD Projekt RED et Studio TRIGGER comptent à nouveau travailler ensemble sur une troisième saison, il faudra donc s'attendre à un autre scénario anthologique, avec encore un autre casting de protagonistes, mais probablement encore des liens avec les précédentes saisons et l'univers du jeu dont la série s'inspire.

Quoi qu'il en soit, si une troisième saison doit vraiment paraître à l'avenir sur Netflix, gageons qu'il faudra se préparer à encore quelques années d'attente pour en voir la couleur, si CD Projekt RED et Studio TRIGGER estiment qu'il y a vraiment matière à le faire.

Source : Netflix