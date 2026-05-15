L'une des séries les plus mythiques de Netflix est sur le point de revivre. Mais en attendant, son meilleur spin-off continue son petit bonhomme de chemin. Après une première saison à succès, cette série dérivée revient avec une nouvelle intrigue toujours plus alambiquée et un casse des plus osés. Personnage devenu culte après son passage dans la Casa de Papel, une série iconique de Netflix, Berlin a désormais sa propre série qui porte son nom et il revient en force.

Le spin-off de la Casa De Papel est de retour sur Netflix

Lors de la première saison sur Netflix, on a pu retrouver le gentleman cambrioleur pour un braquage qui n'est rien comparé à ce qu'il prépare dans cette suite. Pour cette nouvelle mission, Berlin recrute une équipe de choc et s'apprête à faire un cambriolage de haut vol. Il compte simuler une attaque de la Dame à l'Hermine. Une diversion pour quelque chose d'encore plus gros, une cible bien plus juteuse : le Duc de Malaga et son épouse. Un couple richissime qui avec qui Berlin a des comptes à régler.

Berlin et la Dame à l'Hermine est disponible dès maintenant sur Netflix, près de 3 années après la première saison qui a rencontré un succès immédiat. La franchise de La Casa de Papel a encore de très beaux jours devant elle. Il faut dire que la série principale a cumulé plusieurs centaines de millions de vues en explosant quelques records au passage tout au long de ses 5 saisons menées tambour battant. Par exemple, la saison 5 a été vue plus de 99 millions de fois au cours de ses 91 premiers jours, 106 millions pour la saison 4 à la même période. Une série qui trône dans le top 10 global des séries non anglaises les plus visionnées de Netflix. Berlin en était d'ailleurs l'un des personnages les plus appréciés et sa série solo n'a fait que le confirmer.

Pour l'heure, aucune saison 3 n'est programmée par Netflix. Les chances de revoir le héros à l'avenir semblent même assez minces. Le principal intéressé, l'acteur Pedro Alonso, a affirmé qu'il ne reprendra certainement plus le rôle après cette saison.

Bande-annonce de la saison 2 de Berlin disponible le 15 mai 2026 sur Netflix

source : Netflix