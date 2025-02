On le sait, Netflix doit sans cesse renouveler son catalogue pour rester attractif et conserver ses abonnés. Justement, une nouvelle série arrive, et elle s’annonce déjà très prometteuse.

Netflix s’apprête à frapper fort avec La Résidence, une série policière mêlant enquête, pouvoir et secrets d’État. Produite par Shondaland, la société de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, La Chronique des Bridgerton), cette fiction inspirée de faits réels nous plonge au cœur d’un meurtre mystérieux à la Maison Blanche. Portée par Uzo Aduba (Orange is the New Black), la série promet d’être haletante et imprévisible. Le mois de mars sur Netflix promet d'être chargé puisqu'elle sort le 20.

Netflix mise sur une série policière

Le point de départ de La Résidence sur Netflix est aussi simple qu’intrigant : lors d’un dîner d’État, un membre du personnel est retrouvé assassiné à la Maison Blanche. Très vite, l’affaire prend des proportions gigantesques. Avec 132 chambres et 157 suspects potentiels, l’enquête s’annonce compliquée et explosive.

C’est Cordelia Cupp, une détective hors du commun, qui est chargée de résoudre cette affaire. Avec son humour pince-sans-rire et son regard affûté, elle va décortiquer chaque indice, chaque conversation et chaque alibi pour remonter jusqu’au coupable. Mais entre manipulations politiques, tensions internes et alliances douteuses, la vérité s’annonce difficile à déterrer. Bref, un mélange des genres sur Netflix.

Un beau casting

Pour donner vie à cet univers mêlant thriller et drame politique, La Résidence s’appuie sur un casting prestigieux. Uzo Aduba (Orange is the New Black, Mrs. America) incarne Cordelia Cupp, la détective chargée de l’enquête. À ses côtés, Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) prête ses traits à l’huissier en chef de la Maison Blanche, tandis que Randall Park (WandaVision, Fresh Off the Boat) joue un agent du FBI impliqué dans l’affaire. D’autres grands noms viennent enrichir la distribution, dont Susan Kelechi Watson, Jason Lee, Ken Marino, Edwina Findley, Molly Griggs et Spencer Garrett. Une équipe talentueuse qui promet d’apporter toute l’intensité nécessaire à cette intrigue sur Netflix.

Petit bonus : Kylie Minogue fera une apparition en tant qu’elle-même, dans le cadre du fameux dîner d’État. Contrairement aux apparences, La Résidence ne sort pas de nulle part. La série s’inspire du livre The Residence: Inside the Private World of the White House de Kate Andersen Brower. Ce récit documentaire dévoile les coulisses méconnues du personnel travaillant à la Maison Blanche, entre loyauté, tensions et devoir de discrétion absolue. Bref, Netflix livre une adaptation.

