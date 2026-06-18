Netflix ajoute aujourd'hui un nouveau gros film à son catalogue. Un long-métrage français qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie dans nos salles obscures.

Netflix a une semaine plutôt chargée avec plusieurs films et séries qui viennent s'ajouter au catalogue. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un long-métrage français qui rejoint la collection et pas des moindres. Il s'agit d'un film qui a beaucoup fait parler à sa sortie et est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus percutants de son réalisateur. Un film coup de poing comme le vendent certaines critiques, mais qui a aussi fait polémique à sa sortie.

Netflix ajoute un très bon film français à son catalogue

Cédric Jimenez est un réalisateur français qui fait souvent parler pour ses œuvres franches, directes et parfois même percutantes. Dernièrement, le réalisateur a signé un thriller noir osé, Chien 51, avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, qu'il aime décidément diriger. Aujourd'hui, Netflix accueille justement l'un des meilleurs films du réalisateur avec Lellouche en tête d'affiche : BAC Nord. Au casting, en plus de Gilles Lellouche, on peut aussi retrouver Adèle Exarchopoulos justement, mais aussi François Civil, Karim Leklou ou encore Kenza Fortas et Cyril Lecompte.

Un film qui nous plonge dans le quotidien de la BAC de Marseille qui opère dans les quartiers les plus chauds. Alors que l'unité doit rendre des comptes, elle se lance dans une opération de grande envergure et compte bien s'attaquer définitivement au crime qui gangrène cette partie de la ville. En arrivant sur Netflix, le film pourrait bien cartonner une nouvelle fois après avoir fait polémique lors de sa sortie au cinéma en 2021.

Le film a en effet été détourné et récupéré par plusieurs politiciens d'extrême droite notamment. Une situation qui a obligé le cinéaste à prendre position et faire entendre son point de vue et la place de son film. Dans tous les cas, BAC Nord a cartonné et devrait aussi être un succès sur Netflix. Il a d'ailleurs été nominé dans plusieurs catégories aux Césars, mais aussi au Festival de Cannes où il faisait partie des favoris hors catégorie. En France, le film a fait plus de 2,2 millions d'entrée au cinéma, un très joli score.

Bande-annonce du film BAC Nord disponible sur Netflix depuis le 18 juin 2026.

Source : Netflix