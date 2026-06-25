Il fut un temps où Netflix semblait témoigner de grandes ambitions pour son arrivée dans le monde du jeu vidéo. Des ambitions qui, jusqu’à présent, ont toutefois eu beaucoup de mal à se matérialiser, la plateforme de SVOD étant encore très loin d’être réputée pour ses œuvres vidéoludiques. Mais dernièrement, les choses semblent réellement s’accélérer pour Netflix qui, après avoir lancé FIFA World Cup le 11 juin dernier, vient tout juste d’annoncer Unhinged, un nouveau jeu exclusif à venir dès le 30 juin prochain.

Netflix annonce Unhinged, un nouveau jeu d’horreur ambitieux

Développé par Night School, créateurs d’Oxenfree rachetés par la compagnie en 2021, Unhinged se présente comme « une expérience immersive » plongeant le joueur au cœur d’une histoire à mi-chemin entre le thriller et le film d’horreur. Il met en scène Ava, une jeune femme coupée du monde extérieur par un ouragan de catégorie 5 ravageant les rues. Coincée dans son immeuble, son seul lien avec l’extérieur reste alors son téléphone, qui lui permet de garder contact avec Claire, sa meilleure amie vivant de l’autre côté de la rue.

Mais il s’avère que l’ouragan n’est pas le véritable danger du titre de Netflix. Car en réalité, Ava n’est pas seule dans son immeuble. Très vite, un mystérieux individu semble vouloir se lancer à sa poursuite, avec des intentions pour le moins terrifiantes. Et pour s’en sortir, une seule solution : utiliser son téléphone. Tant pour Ava, qui bénéficie de l’aide de sa meilleure amie, que pour les joueurs d’Unhinged, qui devront utiliser leur propre téléphone pour pouvoir reproduire les mouvements de l’héroïne dans la réalité et progresser.

« Les mouvements que vous effectuez avec votre téléphone sont reproduits par les mains d’Ava dans le jeu, ce qui vous permet de guider sa lampe torche à travers les ombres », apprend-on notamment de la part de Netflix. Et l’immersion va même encore plus loin. Car dès que l’héroïne reçoit un appel ou un message, votre téléphone entrera lui aussi en action en sonnant, en vibrant et en diffusant le son directement via le haut-parleur. Une approche ambitieuse, donc, qui pourrait bien faire d’Unhinged une expérience unique en son genre.

Un casting cinq étoiles

Et il est clair que Netflix est prêt à déployer les grands moyens pour le succès du jeu. Porté par Zoë Kravitz (The Batman), Sadie Sink (Stranger Things) et Troy Baker (The Last of Us), le titre de Night School pourra compter sur un casting de renom pour faire vibrer les abonnés à la plateforme, qui pourront alors en profiter sans surcoût supplémentaire. « Sans pubs et sans achats in-game », précise d’ailleurs Netflix. De quoi se plonger sans aucune interruption dans cette histoire promettant de nombreux « rebondissements imprévisibles », donc.

Notons pour finir qu’Unhinged débarquera avec deux modes de jeu, pensés pour s’adapter à tous les publics. Les moins adeptes au gaming, par exemple, pourront profiter du mode Histoire en toute tranquillité, sans chronomètre ni possibilité de mourir. Pour les autres, Netflix promet en revanche une expérience plus intense avec le mode Standard, où chaque moment décisif sera soumis à la présence d’un timer débouchant sur la mort du personnage en cas d’échec. Cela étant, rassurez-vous : des points de passage ont d’ores et déjà été confirmés.

Source : Netflix