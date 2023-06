Netflix a essuyé un échec considérable avec sa verticale jeu vidéo, mais ne baisse pas les bras pour autant. En coulisses, le géant de la SVOD est en train de s'armer pour se faire un nom dans le milieu. Entre création de studios et recrutements, la firme s'octroie davantage de moyens de réussir. La société forme une dream team pour son premier jeu original, et le dernier arrivant a d'ailleurs travaillé sur une franchise culte PlayStation.

Netflix recrute un grand talent du studio de God of War

Pour ses premiers pas dans le jeu vidéo, Netflix n'a pas convaincu grand-monde. En août 2022, moins d'1% des abonnés, qui étaient alors de 221 millions, avaient découvert l'offre du géant au N rouge. Un flop considérable. Pour l'heure, cette verticale met à disposition gratuitement - sans publicité, achats intégrés ou coûts cachés - des jeux mobiles sur smartphones et tablettes. Parfois ce sont des titres taillés pour les plateformes de ce type comme Stranger Things 3 : Le jeu ou Stranger Things : 1984, mais pas que. Ces dernières semaines, Netflix a par exemple ajouté Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge et 12 Minutes. Deux jeux indépendants à succès.

Une première expérience très compliquée pour Netflix. Mais l'entreprise compte aller séduire les joueurs consoles et PC avec un jeu AAA très ambitieux. Un projet porté Chacko Sonny (ex-producteur exécutif d'Overwatch) et Joseph Staten (scénariste et réalisateur des cinématiques sur la franchise Halo). L'artiste Raf Grassetti, qui a passé plus d'une décennie chez SIE Santa Monica Studio et la franchise God of War, a rejoint l'équipe.

« J'ai la joie d'annoncer que j'ai rejoint Netflix pour développer un nouveau jeu AAA basé sur une nouvelle franchise. Je suis très heureux de pouvoir constituer une équipe et de travailler aux côtés de Jason Staten, Jerry Edsall et Chacko Sonny pour donner vie à un monde inédit. Je suis reconnaissant vis-à-vis de l'amour et du soutien que vous m'avez apportés ces dernières semaines. Faire des jeux est ce que j'aime et je ne compte pas m'arrêter de sitôt » a-t-il déclaré sur Twitter.

Un action-RPG en cours de développement

Comme précisé par Raf Grassetti, ce jeu AAA Netflix sera également conçu par Jerry Edsall. Un ingénieur qui a notamment apporté son expertise sur Gears of War 4 et Gears 5. Ce sera une licence entièrement nouvelle et multiplateforme (consoles, PC). L'univers du titre proposera de « grands secrets et des aventures sans fin ». Un jeu service ? On pourrait le croire, mais à ce stade, on ne peut rien affirmer.

Cependant, on a d'autres informations plus précises. Il s'agira en effet d'un action-RPG à la troisième personne. Afin de donner vie à ce monde inédit pour paraphraser Grassetti, le jeune studio de Netflix a jeté son dévolu sur l'Unreal Engine 5. Un moteur graphique de dernière génération prisé pour sa flexibilité et les graphismes qu'il est possible d'obtenir avec. Si le rendu, par moments générique peut gêner certains, nul doute que ça ne devrait pas être le cas ici.

En tant qu'artiste reconnu, Raf Grassetti devrait apporter sa patte pour faire en sorte qu'il y est une vraie identité. En dehors de God of War, il a pu exprimer son talent sur les sagas Mass Effect, inFamous ou encore Dragon Age. Il a aussi été sollicité sur des comics ou pour la création de figurines et de statues (Sideshow, Mcfarlane Toys, Hasbro). Et sur son temps libre, il a même revisité de très grands classiques comme Dragon Ball Z.