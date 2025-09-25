De Stranger Things à Mercredi, en passant par Squid Game ou encore La Casa de Papel, Netflix a proposé à ses utilisateurs de nombreuses séries phénomènes au cours des dernières années. Dans le lot se trouve également Alice in Borderland, adaptation live du manga éponyme d’Haro Aso, qui a immédiatement su trouver son public lors de sa diffusion en 2020. Sans surprise, une saison 2 a alors vu le jour en 2022, avant qu’une saison 3 ne soit finalement annoncée en septembre 2023. Et bonne nouvelle : elle est enfin là !

La saison 3 d’Alice in Borderland est enfin disponible

En effet, comme dans le monde du jeu vidéo, cela commence à devenir une habitude pour Netflix : le temps d’attente entre les différentes saisons de ses séries phares est de plus en plus long. Les fans de Stranger Things pourront en témoigner, au même titre que ceux de Mercredi, qui auront patienté près de trois ans avant de pouvoir se délecter de la saison 2 du show. Et il en va de même pour les fans d’Alice in Borderland, qui accueille dès aujourd’hui sa troisième saison sur la plateforme de SVOD, quasiment trois ans après la diffusion de la deuxième.

Au programme cette fois-ci : une salve de six nouveaux épisodes, donc, qui reprendront l’intrigue là où elle s’est arrêtée en 2022 avec l’épisode 8 de la saison 2. Mais si vous êtes arrivés jusque-là, vous savez alors qu’un grand bouleversement a eu lieu dans ce dernier. Et c’est précisément tout ce qui fera le sel de cette nouvelle saison selon Netflix. « Les fans peuvent s’attendre à des montagnes russes d’adrénaline alors que la série continue d’explorer les thèmes profonds de l’humanité, du sacrifice et de la poursuite d’une existence remplie de sens ».

Car oui, comme on pouvait s’y attendre, le jeu n’est finalement pas terminé pour les héros d’Alice in Borderland, qui vont encore avoir de nombreux défis à relever. « Arisu et Usagi cherchent à percer le mystère de Borderland afin de retrouver le monde réel. Ils rencontrent des amis, des ennemis et le cerveau derrière le jeu dans un endroit qui semble détenir la clé de leurs problèmes. Une fois toutes les cartes rassemblées, pourront-ils enfin rentrer chez eux ? » peut-on lire dans le synopsis. Et c’est à retrouver dès aujourd’hui sur Netflix, à partir de 9h01 exactement.