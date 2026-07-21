À quelques jours de sa sortie sur Netflix, le film 72 heures avec Kevin Hart se dévoile avec un nouvel extrait qui fait déjà beaucoup réagir les internautes sur les réseaux sociaux.

Si l’actualité de la semaine sera sans doute très calme pour Prime Video, pour ce qui est des autres plateformes de SVOD, en revanche, il y aura assurément de quoi faire. De Disney+ à HBO Max, en passant par Netflix, ce sont une ribambelle de programmes inédits qui sont en approche, et que les abonnés ne voudront sûrement pas manquer. Et cela vaut plus particulièrement pour cette dernière, qui accueillera dès le 24 juillet prochain un nouveau film original intitulé 72 heures, dont le dernier extrait en date suscite déjà de nombreuses réactions.

72 heures se dévoile avec un nouvel extrait avant sa sortie sur Netflix

Réalisé par Tim Story (Mise à l’épreuve), le nouveau film de Netflix mettra en scène l’acteur Kevin Hart (Jumanji : Bienvenue dans la Jungle) dans le rôle de Joe, un cadre publicitaire d’une quarantaine d’années cherchant à relancer sa carrière. « Sa routine bascule le jour où il est ajouté par erreur à une conversation de groupe organisée par une bande de vingtenaires pour un enterrement de vie de garçon à Miami », nous apprend toutefois le synopsis de 72 heures. Ce qui, pour le héros, représente alors l’occasion idéale de se prouver qu’il est toujours dans le coup.

Car de la même manière qu’un Very Bad Trip par exemple, le film prend un tournant inattendu lorsque le personnage de Kevin Hart, accompagné par Marcello Hernández (Saturday Night Live), Mason Gooding (Scream) ou encore Ben Marshall (Saturday Night Live), se retrouve – à tort – sous le joug d’une enquête policière pour trafic d’êtres humains. De quoi nous promettre une aventure des plus rocambolesques, donc, où l’humour sera notamment construit autour du choc qui sépare les générations. Et le dernier extrait dévoilé par Netflix peut déjà en témoigner.

Les internautes sont pour l’instant très divisés

Forcément, ce dernier n’a alors pas manqué de susciter de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes y vont déjà largement de leur petit commentaire. « Un film typique de Kevin Hart ! Il y aura peut-être quelques moments drôles, mais dans l’ensemble, ça va sûrement être nul » peut-on notamment lire en réponse à la vidéo. « En gros… c’est un sketch Saturday Night Live qui s’éternise », affirme un autre de son côté, en référence au casting de 72 heures qui comprend de nombreux intervenants de l’émission très populaire aux États-Unis.

Car le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup sont peu optimistes vis-à-vis du film de Netflix. Même si, en parallèle, certains n’hésitent pas à partager leur enthousiasme. « Ça a l’air d’être un bon film. Je suis complètement pour les licences originales. Je me vois tout à fait le regarder avec ma femme », assure par exemple un troisième. « Kevin Hart essayant de survivre à un enterrement de vie de garçon organisé par la Gen Z, ça va être un pur chaos », déclare enfin un dernier. Mais le résultat sera-t-il bel et bien à la hauteur ? Réponse sur Netflix le 24 juillet prochain.

Source : DiscussingFilm