Ce jeu NES culte pour beaucoup de joueurs, et de mauvaises raisons, vient de revenir d'entre les morts grâce au remake d'un passionné et c'est absolument génial. Avis aux nostalgiques !

Il y a près de 37 ans sur NES, console incontournable de Nintendo, sortait l'adaptation d'un film d'horreur culte. Un jeu plutôt mauvais d'ailleurs, voire même injouable pour beaucoup, mais devenu classique pour des raisons dont on ignore encore et toujours à la fois la logique et l'origine. Le fait est en tout cas qu'il a suffisamment marqué les esprits pour avoir le droit à un remake de fan.

Un remake amateur de qualité pour ce jeu NES culte pour beaucoup

Les joueurs ont parfois beaucoup de talent, c'est le cas d'un certain Zeichi, visiblement grand fan de la franchise Vendredi 13 et du jeu éponyme sorti sur NES à la fin des années 80. Il a en effet recréé de toute pièce un véritable remake de son jeu favori pour Game Boy Color. Un choix qui lui permet à la fois de conserver une certaine nostalgie et d'ajouter sa propre touche.

Le résultat est plutôt convaincant, on retrouve bien l'esprit du jeu NES originel, mais aussi de nombreuses nouveautés. Le gameplay a par exemple été retravaillé (ENFIN !) pour être plus fluide qu'à l'époque sur NES, tandis que des mécaniques de jeu font leur apparition comme un système d'échange d'objets afin d'avoir des armes plus puissantes. Il est même possible d'affronter Jason en face à face cette fois. Ce dernier a une barre de vie et peut désormais être vaincu. En revanche, tout bon mort-vivant qu'il est, il est capable de revenir à la vie.

Les graphismes prennent également un peu de galon et sont améliorés pour coller au mieux à la GameBoy Color.

Pour rappel dans Vendredi 13 sur NES et son remake sur Game Boy Color, on incarne un moniteur de camp à Crystal Lake qui doit tout faire pour survivre à une nuit d'horreur. Comme dans le film, le joueur est sans cesse harcelé par Jason, le tueur implacable au masque de hockey.