Ce qu’il y a de génial avec une plateforme comme Steam, c’est qu’elle permet de débusquer toutes sortes d’expériences aux concepts à la fois variés et inattendus. Des concepts qui, parfois, deviennent alors tout de suite viraux auprès du public. C’est notamment le cas de Needle In A Haystack Simulator qui, comme son nom l’indique dans la langue de Shakespeare, consiste littéralement à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et l’idée plaît déjà tellement qu’avant même sa sortie, le jeu est déjà victime de nombreux plagiats sur la boutique de Valve.

Avant même sa sortie, ce jeu phénomène est déjà copié de partout

En effet, comme révélé par un tweet publié par le compte Let’s Game It Out sur X, le titre développé par Studio Bitdot fait déjà l’objet d’une dizaine de copypastas sur Steam, sortis pour la plupart dans le courant du mois de septembre. Une situation plutôt cocasse, donc, sachant que le véritable Needle In A Haystack Simulator, lui, n’est pas attendu avant le dernier trimestre de 2026. « Bon, ça semble plutôt sain pour une boutique », ironise alors le tweet en question pour dénoncer le laxisme dont fait preuve la boutique de Valve en la matière.

Et cela n’a pas non plus échappé au créateur du jeu, Nas Nakarus, qui s’est alors lui-même fendu du message suivant : « En tant que développeur de celui qui est devenu viral, je tiens à présenter mes excuses officielles à la boutique Steam ». Une réponse là encore pleine d’ironie, donc, qui a même poussé le développeur à modifier l’image officielle de Needle In A Haystack Simulator ; qui affiche désormais la mention « Original » pour mieux se démarquer de toutes ces copies éhontées qui ne devraient sans doute plus faire long feu.

Les internautes dénoncent la « robloxification de Steam »

En attendant, la situation ne manque pas de donner lieu à de nombreuses réactions elles aussi devenues virales, à l’instar par exemple de cet internaute qui s’amuse de la « robloxification de Steam », en référence à Roblox qui tend à reproduire tous les jeux à succès de la plateforme de Valve pour son public. On l’a par exemple encore vu très récemment avec Meccha Chameleon, qui fait l’objet de nombreux clones sur le titre. Même si, en parallèle, certains commencent sérieusement à s’agacer de l’inaction de Steam à ce sujet.

« Steam va devoir réagir. Je sais que le meme dit que Steam ‘ne fait rien et gagne quand même’, mais attendre que ça passe ne sera peut-être pas la solution », affirme notamment un internaute, en dénonçant l’accumulation de jeux réalisés par IA sur la plateforme. « Voilà ce qui arrive quand on retire le système d’approbation des jeux », écrit un autre. « Il faudrait le réintroduire pour les nouveaux développeurs ». « L’époque où Steam avait au moins un minimum de contrôle qualité me manque », déplore enfin un dernier.

Needle In A Haystack Simulator, bientôt disponible

Pour Studio Bitdot et Nas Nakarus, toutefois, le bon côté des choses reste que cela aura permis à Needle In A Haystack Simulator d’avoir un énième coup de projecteur en amont de sa sortie, pour ceux qui étaient potentiellement passé à côté au cours de l’été. Reste juste à voir combien de valeureux joueurs seront disposés à tenter l’expérience, qui consiste à chercher – seul ou entre amis – une petite aiguille au beau milieu de 5 000 000 de brins de foin. De quoi en faire le prochain jeu phénomène des streameurs sur Twitch ? Réponse d’ici la fin de l’année.

Source : X