Need For Speed Unbound commence l’année avec une grosse mise à jour avant d’attaquer les choses sérieuses avec du contenu gratuit.

Criterion l’avait promis, il mettrait à jour son bébé régulièrement en écoutant ses joueurs. En ce sens, Need For Speed Unbound vient de recevoir son patch 1.1.4, la fameuse « mise à jour de janvier » qui avait déjà été teasée auparavant. Hélas, bien qu’elle touche un peu à tout, la mise à jour n’apporte pas de contenu supplémentaire. En réalité, elle rééquilibre le jeu et prépare doucement le terrain pour la suite. Le patch 1.1.4 de Need For Speed Unbound est d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Need For Speed Unbound Notes de patch 1.1.4 sur PS5, Xbox Series et PC

Ce patch 1.1.4 se concentre donc sur quelques réajustements du gameplay, et la correction de quelques bugs. Deux voitures, la Golf GTI 1976 et la Koenigsegg Regera, jugées un poil trop performantes, voient leurs mécaniques retouchées. Les problèmes de chat vocal sur PS5 ont été corrigés comme les erreurs qui pouvaient impacter les sauvegardes et qui pourront dorénavant être évitées.

Equilibrage s Golf GTI 1976 Rééquilibrage de la Volkswagen Golf GTI (1976) pour réduire son accélération dans les hauts rapports. Correction d'un problème avec la Volkswagen Golf GTI (1976) qui empêchait ses options de boîte de vitesses d'affecter sa vitesse de pointe, comme prévu Koenigsegg Regera Réduction de l'accélération maximale de la Koenigsegg Regera et ajustement de sa capacité de virage

s

VOIP Amélioration de la qualité du chat vocal sur PS5



Erreur de sauvegarde et réinitialisation de la progression Ajout d'un message d'avertissement lorsque le jeu ne parvient pas à enregistrer automatiquement et correctement la partie pour réduire le risque de perte de progression



Avertissement supplémentaire sur PC Ajout d'un message d'avertissement lorsque le jeu détecte une configuration inférieure aux spécifications minimales.



Améliorations de la stabilité générale Plusieurs améliorations de la stabilité pour réduire le risque de plantage du jeu et autres bugs.



Des DLC gratuits et plus encore à venir

Ces petits ajustements préparent le terrain pour la suite des événements, comme l’avait déjà annoncé Criterion, Need For Speed Unbound recevra prochainement plusieurs DLC gratuits, des événements en ligne et plus encore. Le studio nous annonce d'ailleurs que les festivités commenceront aux alentours du mois de mars prochain et qu'il nous donnera davantage de détails un peu avant la parution des premiers DLC.