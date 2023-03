Avis aux amateurs de gros V8, Need for Speed Unbound s'offre une mise à jour de contenu avec pas mal de nouveautés.

Disponible depuis quelques mois, Need for Speed Unbound est un épisode réussi avec un joli 7/10 attribué sur Gameblog dans notre test. Mais souhaitant aller plus loin, le studio Criterion Software propose une grosse mise à jour de contenu façon DLC pour venir fidéliser encore un peu plus la communauté, et pourquoi pas faire venir de nouveaux joueurs.

Une pluie de contenus pour NFS Unbound

Notons que cette mise à jour de Need for Speed Unbound représente la première d'une série de mises à jour post-lancement, elle introduit des événements d'endurance supplémentaires, de nouvelles courses Rumble et la possibilité de provoquer la police dans des poursuites multijoueur. À en juger par la vidéo ci-dessous, cela semble être un gros morceau de la mise à jour.

Le volume 2 ajoute également 40 nouveaux défis, dont 3 nouveaux défis quotidiens pour gagner des récompenses comme de l'expérience et de l'argent. Un peu le rêve pour ceux qui sont sans cesse à la recherche de nouveaux défis.

Petit prix pour un max de contenu ?

Les joueurs peuvent également s'attaquer au Meilleur Tour, basiquement du contre la montre sur de nouveaux circuits pour une course de 30 secondes afin d'obtenir de nouvelles récompenses. On peut aussi compter sur les nouveaux événements Playlist qui ajoutent encore plus de variété au jeu et surtout de belles surprises comme une édition personnalisée de la Lotus Emira Balmain à remporter.

Le tout est disponible au prix de 4.99 euros, ce DLC dévoile l’emplacement des 260 objets à collectionner et des 160 activités du jeu.