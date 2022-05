EA vient d'apporter une première information officielle sur Need For Speed 2022. Cet épisode inédit possiblement exclusif à la nouvelle génération sera développé par deux studios.

L'avenir de la licence Need For Speed est un peu clair aujourd'hui avec une nouvelle annonce. Vers un renouveau de la franchise ?

Deux studios sur Need For Speed 2022

Il y a quelques semaines, Pete Johnson, senior recruiter chez EA, publiait une offre d'emploi pour trouver un producteur expérimenté. Mais le détail qu'il fallait retenir, c'est que le candidat allait être destiné à un poste au sein de Codemasters Cheshire pour bosser sur NFS.

Nous sommes à la recherche d'un producteur expérimenté pour rejoindre le studio (ndlr : Codemasters Cheshire), dans un moment où nous embarquons dans un voyage extraordinaire pour créer le futur de NFS.

Et finalement, cela cachait quelque chose de plus grand. Codemasters Cheshire fusionne avec Criterion Games, et de ce fait, les deux entités travailleront sur le Need For Speed 2022 et les futurs jeux. Le studio a donné des explications sur Twitter :

Nous pouvons confirmer que Criterion Games et l'équipement de développement de Codemasters Cheshire s'unissent officiellement pour créer le futur de NFS, formant ainsi un seul studio Criterion avec deux centres de localisation. Cette intégration se fonde sur le partenariat étroit que les deux studios ont développé au cours derniers mois. Partageant tous deux des valeurs communes et des cultures similaires, nous sommes convaincus que l'unification de l'immense richesse d'expertise des deux équipes nous aidera à délivrer les meilleures expériences de course possible à nos joueurs.

La nouvelle génération et rien qu'elle ?

D'après une précédente rumeur, Need For Speed 2022 serait une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC. Adieu les "vieilles" consoles... comme pour Star Wars Jedi Fallen Order 2. Ce NFS nouvelle génération pourrait se dérouler dans une ville américaine ensoleillée type Miami. Mais pour l'instant, rien de réellement sûr à ce sujet.

Enfin, pour ceux qui voudraient piloter partout, à toute heure, une vidéo de NFS Mobile aurait fuité.