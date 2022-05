Actuellement en développement chez le géant chinois Tencent, Need For Speed Mobile vise à démocratiser la franchise d'Electronic Arts sur certains marchés accros au smartphone (en Asie principalement). Mais il semble que du gameplay a fuité.

Need For Speed Mobile, prochain Free-to-play d'Electronic Arts est donc actuellement en plein développement, et une vidéo de gameplay a fuité à l'occasion d'un récent playtest. Selon l'utilisateur Reddit qui a mis la vidéo en ligne, le build de test est plutôt restreint. Seulement trois voitures sont disponibles, à savoir la McLaren F1, la Lamborghini Aventador SVJ et la Lamborghini Gallardo.

Développé avec l'Unreal Engine 4, NFS Mobile devrait se dérouler sur une version modifiée de la map de Need For Speed Heat. On apprend également que le jeu mettrait l'accent sur le drift, avec des effets pour booster les longues glisses. Côté contrôles, le titre serait inspiré par Need For Speed Edge. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de courses-poursuite avec la police. Enfin, sachez que le test a eu lieu sur iOS.

Tencent est très actif au niveau du catalogues d'IP d'Electronic Arts. Le géant chinois travaille également sur Apex Legends Mobile (qui sortira la semaine prochaine). Ce dernier titre est développé par une partie des équipes de Respawn Entertainment. Mais les développeurs américains sont également aidés par les studios Lightspeed & Quantum de Tencent, à qui on doit PUBG mobile entre autres.

On rappelle que Tencent a également développé Call of Duty Mobile pour le compte d'Activision. Le géant chinois travaille également sur un jeu mobile qui exploite la licence Assassin's Creed d'Ubisoft. En ce qui concerne la licence Need For Speed, Electronic Arts a expliqué mardi dernier qu'elle reviendrait au troisième trimestre de l'année fiscale 2023.