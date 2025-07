Mauvaise nouvelle pour les fans de Need for Speed : à en croire de récentes informations, Unbound pourrait bien rester le dernier opus du jeu de course d’Electronic Arts pendant un long moment.

Après avoir connu un démarrage en trombe sur 3DO en 1994, la série des Need for Speed a rapidement gagné en popularité au cours des années 2000, où elle a multiplié les sorties toutes plus saluées les unes que les autres. D'ailleurs, avec plus d’une vingtaine de jeux à son actif, la franchise d’Electronic Arts fait aujourd’hui partie des plus prolifiques dans son domaine. Ou en tout cas, elle en faisait partie jusqu’à présent. Car si l’on en croit de nouvelles informations, l’éditeur aurait finalement décidé de la ranger au placard jusqu’à nouvel ordre.

Fin de course de Need for Speed ?

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Matthew Everingham, contributeur pour le site Speedhunters, dans un message publié sur Instagram il y a maintenant quelques jours. « Speedhunters est au point mort. EA a mis Need for Speed de côté, ce qui signifie qu’il n’y a plus de financement pour le site » a-t-il notamment déclaré. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, Speedhunters était en effet un site financé par Electronic Arts dont l’objectif était de réunir des photographes, des auteurs et des pilotes spécialisés dans la culture automobile.

Mais il faut croire que l’éditeur, probablement déçu des résultats enregistrés par les derniers Need for Speed, a décidé de ralentir la cadence pour les années à venir. Car il est vrai qu’on ne peut pas dire que les derniers opus aient rencontré un grand succès. Entre 2015 et 2022, ce ne sont pas moins de cinq volets qui ont vu le jour, tous accueillis de façon plutôt timide par le public. Et même si cela n’a pas empêché Criterion Games d’assurer un suivi assidu au dernier jeu en date, Need for Speed Unbound, il semblerait qu’Electronic Arts veuille maintenant arrêter les frais.

D’ailleurs, cette information – qui n’a toujours pas été officialisée par l’éditeur, précisons-le – fait suite à l’annonce très récente de l’arrêt des serveurs de Need for Speed Rivals, qui surviendra le 7 octobre prochain. Qu’adviendra-t-il de cet opus sorti en 2013 une fois que les fils auront été coupés ? Pour l’instant, on l’ignore. Mais entre cela et l’annonce, également, de la fermeture des serveurs d’Anthem début 2026, on dirait bien qu’Electronic Arts a décidé de faire un grand ménage au sein de ses franchises.

Un studio déjà très occupé ailleurs

Naturellement, la nouvelle n’a pas manqué de faire réagir les fans de Need for Speed, qui n’attendent désormais plus qu’une chose : une prise de parole claire et officielle de la part de la compagnie. Cela étant, on ne peut pas dire non plus que tout cela soit une surprise. Car outre les scores décevants enregistrés par les derniers opus, Electronic Arts n’a pas manqué de répéter que Criterion Games était actuellement très occupé à aider DICE sur le développement de Battlefield 6, qui aura la lourde tâche de redresser la barre après l’échec Battlefield 2042…

