Tandis que des rumeurs indiquent que Need for Speed pourrait avoir été mise de côté par Electronic Arts, un nouvel indice vient aujourd’hui remettre le feu aux poudres à ce sujet.

Depuis la sortie de Need for Speed Unbound en 2022, on ne peut pas dire que la franchise d’Electronic Arts ait fait beaucoup de bruit. Pourtant, malgré le fait qu’une partie des effectifs de Criterion Games ait été réquisitionnée sur le développement de Battlefield 6, de nombreuses mises à jour ont été déployées à l’issue de son lancement. Mais rien qui ne permette au jeu de trouver grâce aux yeux du public, qui lui a réservé un accueil plutôt tiède. Un accueil qui, aujourd’hui, semble définitivement avoir poussé EA à mettre la franchise de côté.

Criterion Games devient un Battlefield Studio

En effet, nous vous en parlions déjà le mois dernier, il se murmure que l’éditeur américain aurait discrètement décidé de mettre Need for Speed au placard pour quelques temps, probablement en raison des résultats décevants enregistrés par les derniers opus. L’information, que l’on doit à l’un des contributeurs du site Speedhunters, n’a cependant jamais été officialisée par EA jusqu’à présent. Et si cela invite forcément à prendre un peu de recul, un nouvel indice on ne peut plus révélateur vient aujourd’hui toutefois remettre le feu aux poudres.

Nous l’avons évoqué, depuis la sortie de Need for Speed Unbound, Criterion a essentiellement aidé au développement de Battlefield 6, développé en collaboration avec DICE, Ripple Effect Studios et Motive Studios. Il faut dire qu’après l’échec de Battlefield 2042, EA souhaite plus que jamais relancer la licence comme il se doit, ce qui semble très bien parti si l’on se fie aux premiers chiffres enregistrés par ce nouvel opus. Des chiffres d’ailleurs tellement engageants que la position de Criterion autour de Battlefield semble s’être consolidée.

Car si vous vous rendez sur le site officiel du studio, vous pourrez désormais y retrouver la mention « Un studio Battlefield » apposée sous son logo. Autant dire, donc, que cela tend à réduire davantage encore les espoirs de voir Need for Speed revenir dans un futur proche, tout du moins entre les mains de Criterion. Car ce ne serait pas non plus la première fois que la franchise change de mains au cours de son histoire : EA Black Box, EA Canada, Ghost Games, Firemonkeys Studios… Tous ont travaillé dessus à un moment ou à un autre, et la liste n’est même pas complète.

Sur son site officiel, Criterion Games confirme fièrement faire "partie du groupe des Battlefield Studios"

L’avenir de Need for Speed très incertain ?

De fait, bien qu’il soit encore un peu trop tôt pour s’alarmer, ce n’est évidemment pas cela qui va rassurer les fans de Need for Speed. D’autant plus qu’EA ne s’en cache pas : l’un de ses principaux objectifs est désormais d’imposer Battlefield comme un véritable concurrent à Call of Duty, quitte à devoir jouer avec ses propres règles. D’après certaines rumeurs, l’éditeur aurait ainsi pour projet d’annualiser la franchise, en faisant tourner plusieurs équipes sur le développement des jeux comme le fait Activision avec Treyarch, Raven Software, Sledgehammer Games et Infinity Ward.

Et cela semble donc désormais acté : Criterion fera visiblement partie du processus, ce qui rend la position du studio vis-à-vis de Need for Speed plus qu’incertaine. Il ne nous reste maintenant plus qu’à espérer qu’EA prendra rapidement la parole pour nous éclairer sur la situation. Car si Vince Zampella, boss de Battlefield, assurait en février dernier dans les colonnes d’Eurogamer que la compagnie prévoyait de « faire revenir la franchise d’une façon inédite et intéressante », pour l’heure, tout porte à croire qu’elle est bonne pour un arrêt aux stands prolongé.

Source : PCGamesN