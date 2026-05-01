NBA Street manque cruellement aux amateurs de basketball virtuel. C'est pourquoi cette annonce promet de faire vibrer une corde plus que sensible pour les fans. Enfin un successeur digne de ce nom ?

Tout comme son pendant footballistique, NBA Street a tout simplement disparu du jour au lendemain. Fini les matchs hyper dynamique en plein cœur des villes. L'esprit underground s'est effacé, ne laissant bientôt place qu'aux simulations plus sérieuses. Mais ça, c'était avant. Le successeur spirituel des jeux EA est sur le point d'entrer sur le terrain. Vous allez même pouvoir l'essayer en avance.

L'héritier de NBA Street à tester gratuitement

Les amateurs de basketball pourraient enfin voir émerger un successeur solide à la formule d'Electronic Arts. Après des titres façon “street” peu convaincants, le renouveau pourrait se jouer cette année. C'est en tout cas ce que veut tenter la petite équipe de Play by Play Studios avec un titre inédit, NBA The Run.

Profitant d'un partenariat de prestige avec la ligue officielle de NBA, The Run veut miser sur des noms qu'on ne présente plus. Sur la fiche de match, 30 joueurs s'alignent. Apprêtez-vous à retrouver parmi eux des joueurs de légende, tels que Stephen Curry, LeBron James ou encore la vedette française Victor Wembanyama. Rhabillez à la mode “street”, tous sont prêts à partir d'en bas pour prouver leurs capacités entre vos mains.

25 ans après le lancement NBA Street et 21 ans sans nouvelle production EA, The Run veut vous rappeler le plaisir de l'époque. Le jeu proposera ainsi des matchs en 3v3 qui prendront toute leur saveur à travers le mode tournoi en ligne “Run the World”. En solo ou en multi, attrapez la balle au rebond et foncez jusqu'au panier pour décrocher la victoire.

Si la formule vous parle, ça tombe bien car vous allez pouvoir l'essayer dès maintenant gratuitement. NBA The Run ouvre en ce 1er mai sa beta sur Steam. C'est l'occasion pour vous de tester les 3 modes qui seront disponibles en juin 2026, à la sortie. Et si vous ne jouez pas sur PC, pas de panique. Le jeu de basket sera aussi disponible le mois prochain sur PS5 et Xbox Series.