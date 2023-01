Niantic croit au potentiel d'un Pokémon Go dans l'univers du basket et lance NBA All World. Un nouveau jeu en réalité augmentée gratuit sur iOS et Android.

Niantic peut-il reproduire l'incroyable phénomène Pokémon Go avec NBA All World ? La société va en tout cas essayer et ce qui est sûr, c'est que ça risque de faire fureur aux États-Unis, la terre du basket-ball.

NBA All World chasse sur les terres de Pokémon Go

En collaboration avec la NBA et la NBPA (National Basketball Players Association), Niantic vient de lancer NBA All World sur les appareils Android et iOS. Un jeu totalement gratuit, comme Pokémon Go, qui utilise aussi la réalité augmentée.

S'adressant à tous les publics, des fans inconditionnels de ce sport aux amateurs, le titre permettra de créer et de personnaliser sa propre équipe en recrutant le voisin de palier. Une dimension sociale au cœur de l'expérience NBA All World qui incitera une fois encore les gens à sortir de chez eux pour exploiter le potentiel du soft.

Le sport fait partie intégrante de la vie des gens et la NBA occupe une très grande place dans la pop culture. Notre version d’un jeu NBA propose un gameplay excitant en 1c1 où vous pouvez affronter les meilleurs sportifs du monde et mesurer l’étendue du phénomène de la NBA via différentes thématiques, qu’il s’agisse de chaussures, de musique ou de mode. Les joueurs devront explorer le monde réel pour découvrir ce que l’univers de la NBA leur réserve. L’exploration est une étape essentielle vers la victoire. John Hanke, fondateur et CEO de Niantic, via communiqué de presse.

Présentation détaillée par Niantic.

Si vous gagnez vos duels dans NBA All World, vous pourrez débloquer des équipements de marques connues comme Adidas ou encore Puma, de l'XP, et monter au classement en participant à la Conquête de terrain pour fouler plus de 100 000 courts du monde réel. Et aussi connaître les endroits favoris des ambassadeurs du jeu qui sont Jalen Green, Jordan Poole, Immanuel Quickley, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins.

NBA All World est téléchargeable sur le Google Play Store et l'App Store.