NBA 2K27 s'officialise enfin et révèle au passage les stars du basket qui illustreront ses différentes jaquettes. On connaît aussi la date de sortie et le prix des différentes éditions.

NBA 2K27 marche sur les plates bandes de EA FC 27 en s'annonçant aujourd'hui. La nouvelle mouture du jeu de basket développé par les équipes de 2K donner ses premiers détails pour l'ouverture des précommandes. Prévu pour la rentrée, le jeu s'offrira une période d'accès anticipé accessible selon votre édition. On vous explique tout.

NBA 2K27 s'annonce avec Victor Wembanyama en couverture

Les athlètes français ont décidément la cote cette année ! Alors que Kylian MBappé rempile pour la prochaine simulation de foot d'Electronic Arts, 2K mise sur le prodige des Spurs, Victor Wembanyama, pour la jaquette de l'édition standard de NBA 2K27. Deux autres éditions sont également au programme, l'une avec Caitlin Clark des Fever de l'Indiana, l'autre avec Derrick Rose des Tigers de Memphis et ancienne légende des Chicago Bulls.

Avec de découvrir la première bande-annonce de gameplay le 28 juillet, NBA 2K27 fait déjà fort en misant sur des personnalités qui font le basket de ces dernières années. Victor Wenbanyama, le double All-Star et pivot de San Antonio est le premier joueur français à apparaître sur une jaquette standard, soit la plus répandue, de la licence. Cet épisode met aussi en avant Clark, meneuse iconique élue rookie de l'année 2024. Sans compter Rose, qui revient ici sous le feu des projecteurs après son apparition sur la jaquette de NBA 2K13. Pour qui allez-vous craquer ?

© Take-Two et 2K.

Toutes les éditions de NBA 2K27 et leur prix

Standard (Victor Wembanyama) : Contenu : jeu de base Prix : 69,99 €

(Victor Wembanyama) : Deluxe (Caitlin Clark) : Contenu : jeu de base, 100 000 VC, contenu pour les modes Ma Carrière et MyTeam, accès anticipé. Prix : 99,99 €

(Caitlin Clark) : Ultra (Derrick Rose), édition limitée : Contenu : jeu de base, contenu de l'édition Deluxe + 35 000 VC supplémentaires, un Pass Pro pour la saison 1, le pack groupé de Pass Pro pour la saison d'été en 2027, le sweat à capuche oversize Roses pour Ma Carrière, des cartes Prémium de joueurs MyTeam, accès anticipé Prix : 149,99 €

(Derrick Rose), édition limitée :

NBA 2K27 sera l'un des temps forts de la rentrée prochaine. 2K sortira son nouveau jeu de basket dès le 4 septembre 2026. Cependant, selon votre édition, vous pourrez y jouer avec un peu d'avance grâce à une période d'early access d'une semaine. En somme :

Sortie anticipée : le 28 août 2026 à 18h, pour les possesseurs des éditions Deluxe et Ultra

Sortie officielle : le 4 septembre 2026

Peut-on précommander le prochain jeu de basket de 2K ?

Dès aujourd'hui, vous pouvez précommander l'édition de votre choix pour NBA 2K27. Le jeu sera disponible en septembre 2026 sur PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.