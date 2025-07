NBA 2K26 dévoile ses nouveautés et compte bien mettre le paquet pour impressionner ses fans avec de très gros changements, les plus gros jamais vu depuis plusieurs années.

Rendez-vous incontournable des fans de basket, NBA2K est LA licence par excellence pour les amoureux du ballon orange. Véritable simulation de sport, la franchise ne cesse d’aller toujours plus loin chaque année avec des nouveautés et des améliorations de gameplay. S’il y a généralement toujours quelque chose qui chagrine les joueurs, ces derniers reviennent en nombre et s’accordent à dire que la licence reste championne dans son domaine. Avec NBA 2K26, elle va même aller encore plus loin, en témoigne cette présentation des nouveautés

D'énormes changements attendus pour NBA 2K26

En règle générale, les NBA 2K sont de vrais monstres techniques. La fidélité avec laquelle les joueurs sont représentés est impressionnante la plupart du temps. La modélisation des visages, les expressions, tout y est. Les animations aussi sont finement reproduites pour un rendu toujours plus naturel et réaliste. NBA 2K26 ne va pas déroger à la règle et va même changer complètement de moteur dynamique pour améliorer encore plus son rendu. Grâce au machine learning, la technologie ProPLAY (qui retranscrit les mouvements capturés lors de vrai match de NBA) va pouvoir nous en mettre plein la vue. On nous promet déjà des améliorations majeures, « les plus gros changements depuis NBA 2K21 », rien que ça.

Le jeu va mettre le paquet visuellement, mais aussi avec sa nouvelle IA

Le gameplay et les sensations devraient donc en tirer largement parti, tout comme les nouveautés apportées aux tirs. NBA 2K26 veut donner un plein contrôle aux joueurs sur tous les aspects du tir, nous affirme le studio. Une belle promesse que l’on ne pourra découvrir qu’une fois les mains sur le jeu. Enfin, les options de défense seront elles aussi améliorées pour être à la fois plus réalistes, mais aussi plus intéressantes, au même titre que l’IA et le coaching qui devraient nous surprendre. On nous promet une intelligence artificielle capable de s’adapter stratégiquement à chaque mouvement des joueurs sur le terrain et l’ajout de nouvelle capacité de réflexion pour offrir davantage d'opportunités et d’ouvertures durant les matchs.

Une porte d'entrée parfaite pour les débutants !

Enfin, les nouveaux joueurs seront ravis d’apprendre que ce NB1 2K26 se veut le plus accessible pour les néophytes. Le jeu ajoutera une nouvelle gamme de tutoriels censée combler le fossé qu’il y a encore les tutos existants et les exercices plus difficiles et techniques. NBA 2K26 s’annonce au moins aussi pointue que ces prédécesseurs et même encore plus réaliste que ces derniers, c’est donc une excellente nouvelle. NBA 2K26 est attendue pour le 5 septembre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

source : NBA 2K26 communiqué officiel