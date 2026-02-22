Après avoir confirmé le retour de College Basketball il y a plusieurs mois, 2K Sports précise aujourd’hui la fenêtre de sortie du jeu et fait une belle surprise aux joueurs de NBA 2K26.

Disponible depuis le 5 septembre 2025, NBA 2K26 fait incontestablement le bonheur des fans de basket, qui ont une nouvelle fois pu compter sur le talent des équipes de 2K Sports pour leur livrer l’une des principales références vidéoludiques en la matière. Et tandis que le titre continue tranquillement de suivre son petit bonhomme de chemin, en témoigne l’arrivée de la saison 5 il y a seulement deux jours, l’éditeur en profite alors pour officialiser une grande nouvelle : son nouveau jeu de basket universitaire sera lancé début 2027.

C'est officiel, College Basketball reviendra début 2027

En effet, après avoir finalement réussi à remporter la bataille l’opposant à son grand concurrent de toujours, EA Sports, 2K Sports n’a pas perdu une seule seconde avant d’entreprendre le retour de College Basketball, qui s’annonce au moins aussi ambitieux que ne le sont les jeux NBA 2K jusqu’à présent. Et à l’occasion du lancement de la nouvelle saison de NBA 2K26, l’éditeur en a alors profité pour préciser la fenêtre de sortie de « cette nouvelle expérience de basket universitaire », prévue pour le début de l’année prochaine.

« Nous avons hâte de partager plus de détails [à son sujet] » a notamment déclaré Zak Armitage, vice-président principal et directeur général de 2K Sports. « 2K est en train de réunir l’univers entier du basket-ball, en regroupant la NBA, la WNBA et bientôt les rangs universitaires sous une même bannière. Représenter fidèlement l’élite du sport est une entreprise ambitieuse que nous continuerons de concrétiser progressivement, en commençant dès l’année prochaine avec notre expérience universitaire initiale ».

NBA 2K26 accueille de belles nouveautés pour l’occasion

En attendant, l’éditeur n’entend toutefois pas laisser les fans sans rien, et profite ainsi de la saison 5 de NBA 2K26 pour leur proposer « un avant-goût de la passion et de la compétition du niveau académique grâce à une multitude de contenus thématiques » inédits. Cela comprend alors notamment l’arrivée de seize programmes universitaires, qui permet aujourd’hui aux joueurs de porter les couleurs des écoles les plus réputées du milieu. UCLA, Kansas, Kentucky, Ohio State, Michigan, Florida, Duke… Les exemples ne manquent pas.

« Les programmes masculins et féminins de toutes ces universités sont intégrés via un mélange de contenus gratuits à gagner et de contenus premium, allant des maillots officiels et parquets emblématiques jusqu’à une sélection cartes MyTEAM regroupant les stars actuelles et les légendes du passé » précise également l’équipe de NBA 2K26, qui n’a définitivement pas fait les choses à moitié. Et nul doute que tous ces ajouts, aujourd’hui disponibles dans les modes MyTEAM et Ma Carrière, auront de quoi réchauffer le cœur des joueurs en attendant 2027.

Source : 2K Sports