2K Games vient de sonner le glas pour l'un de ses jeux de basket les plus récents. C'est désormais confirmé, vous ne pourrez plus jouer en ligne à NBA 2K25 à compter de 2027.

2K Games a sifflé la fin pour NBA 2K25. Les serveurs du jeu de 2024, encore très populaire sur PS5 et XBOX Series entre autres, vont fermer dans quelques mois. Cela signifie qu'à partir de 2027, vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités en ligne du titre. Or, quand on sait qu'elles sont au cœur de l'expérience, ça va mettre un sacré aux basketteurs virtuels.

Quels modes vont fermer pour ce jeu de basket populaire sur PS5 et XBOX Series ?

Le support de 2K a mis à jour la semaine dernière son communiqué sur NBA 2K25. Malheureusement, cela est synonyme de mauvaise nouvelle pour les joueuses et joueurs. Effectivement, le studio s'apprête à fermer les serveurs en ligne de ce jeu de basket phare sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en particulier.

Dès 2027, vous n'aurez donc plus accès à plusieurs fonctionnalités qui sont au cœur de NBA 2K25. Cela concerne tout ce qui repose sur l'exploitation des serveurs, donc les fonctionnalités en ligne. En revanche, si vous possédez déjà le jeu ou que vous l'achetez avant qu'il soit retiré des stores PlayStation (PS4 et PS5), Xbox, Switch et PC, vous pourrez continuer de profiter des modes hors ligne comme le Play Now ou The W :

Modes accessibles après 2026 • Play Now

• MyNBA

• The W

• MyWNBA

• Modes offline Modes qui vont fermer en 2027 • Modes de matchs en ligne (multijoueur en ligne, ligues online, partage communautaire)

• MyCAREER

• MyTEAM

• Système de Virtual Currency (VC)

© 2K / Visual Concepts

Jusqu'à quand pourra-t-on acheter NBA 2K25 ?

Puisque 2K compte bientôt fermer les serveurs de NBA 2K25, le studio prévient qu'il ne sera bientôt plus disponible à l'achat sur les stores en ligne. Même si la mise à mort annoncée du jeu risque de freiner toute envie de se procurer le jeu, sachez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous le procurer sur le PS Store ou encore le Xbox Store :

Date limite d'achat : 30 octobre 2026

Le fait que NBA 2K25 disparaisse prochainement des stores PS5, XBOX ou autres tend d'ailleurs à irriter les joueuses et joueurs. Bien sûr, cela ne surprend personne que les jeux de sport ferment leurs serveurs peu de temps après leur sortie. Pour beaucoup, « ils deviennent obsolètes après un an de toute façon ».

Mais dans le cas de NBA 2K25, un internaute souligne notamment que « c'est de la folie de tuer le mode histoire solo hors-ligne après deux ans ». Il fait ici référence à MyCAREER, qui permet de faire progresser son propre joueur. Pour certains, c'est incompréhensible de voir disparaître ce genre de mode solo qui fonctionne hors-ligne. C'est pourquoi l'annonce de 2K fait mal à beaucoup. En réponse, un autre joueur considère à ce titre qu'il ne faut « pas normaliser ça ».

Quand les serveurs de NBA 2K25 vont-ils fermer ?

Le parquet de NBA 2K25 va bientôt dire adieu au rebond du ballon et à la clameur du public. Que vous jouiez sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ou PC, 2K fermera les serveurs au moment de passer à l'année 2027. Voici donc la date butoir jusqu'à laquelle vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités en ligne :

Date limite pour jouer en ligne à NBA 2K25 : 31 décembre 2026