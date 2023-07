À chaque sport sa licence de jeu vidéo culte. Alors que FIFA domine le marché de la simulation de football (avant l'arrivée en grande pompe d'EA Sports FC 24 cet été), sur le parquet, NBA 2K règne en maître depuis de nombreuses années. NBA Live, licence justement détenue par EA, a tenté de rivaliser jusqu'en 2018 avant de baisser pavillon face à la série développée par Visual Concepts et éditée par SEGA Sports. Les fans de basket attendent impatiemment NBA 2K24, fraichement annoncé, et la hype devrait monter d'un cran avec la confirmation d'une fonctionnalité très demandée qui intégrera le prochain jeu.

Une très bonne nouvelle pour NBA 2K24

Le compte officiel du jeu nous apprend aujourd'hui que la prochaine itération prévue pour l'automne prochain inclura pour la première fois de l'histoire de la série une fonctionnalité attendue depuis longtemps : le crossplay ! Il ne sera toutefois pas total. Seuls les joueurs PS5 et Xbox Series X pourront s'affronter dans tous les modes de jeu, sans exception. Par la même occasion, SEGA Sports et Visual Concepts annonce l'ouverture des précommandes des trois versions de NBA 2K24, qui sortira lе 8 ѕерtеmbrе 2023, ѕur РС, РЅ4, РЅ5, Хbох Оnе еt Ѕеrіеѕ. L'édition Kobe Bryant fait office de version standard du jeu, la précommande accordant des bonus pour les modes MyCareer, MyTeam ainsi qu'à 5 000 unités de VC, la monnaie virtuelle in-game.

L'édition Black Mamba du jeu, qui met aussi Kobe Bryant à l'honneur sur sa jaquette, donne accès à 100 000 VC et à de nombreux des bonus pour les modes MyCareer et MyTeam, comme des tenues et des accessoires. Enfin, l'édition NBA 2K24 : 25th Anniversary, disponible pour 149,99 €, permet d'obtenir tous les bonus des deux autres éditions et surtout, un abonnement de 12 mois au NBA League Pass, donnant accès à tous les matchs NBA de la saison en direct et en replay.

Et ce n'est pas tout. Toute précommande effectuée entre le 7 et le 17 juillet permet de récupérer une carte d'agent libre du premier choix de la draft NBA 2023, Victor Wembanyama, noté 90. Précisons que cette version du jeu n'est disponible que sur Steam, PS5 et Xbox Series. Beaucoup d'informations à digérer d'un coup, mais pas encore de séquence de gameplay pour le jeu. Il faudra se contenter des deux images de Kobe Bryant in-game partagées par le compte Twitter officiel de NBA 2K24. Comme pour Michael Jordan dans NBA 2K23, un mode nommé "Mamba Moments" permettra de revivre les moments forts de la carrière de la légende du basket.