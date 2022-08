La star, la légende... NB2K23 va mettre à l'honneur Michael Jordan via des modes de jeu spécifiques sur cette légende du Basket-ball. Voilà ce qu'il faut retenir !

Apparu dans NBA 2K11 pour la première fois, le Jordan Challenge retrace les moments phares de la carrière de la légende du basket . Après plus de dix ans d'absence, NBA a voulu une nouvelle fois lui rendre honneur à travers NBA 2K23 pour s'adapter à cette génération de consoles actuelle.

Un mode de jeu qui fait aussi office de documentaire dans NBA 2k23

Comme l'explique 2K, la plupart des joueurs de la version de 2011 n'ont jamais eu la chance de voir Michael Jordan jouer en direct à la télévision ou directement dans dans les tribunes. C'est pourquoi ce Jordan Challenge nouvelle génération permettra aux fans de baskets de pouvoir profiter de l'histoire de la carrière de Michael Jordan à travers une expérience narrative qui se veut totalement immersive (dixit 2K).

Une belle liste de challenges

Le mode Jordan Challenge consiste en fait en la présence de 15 expériences de matchs uniques, des débuts du joueur à l'Université de Caroline du Nord jusqu'à son apogée pour les Chicago Bulls. Bref, de grands moments en perspective. Voici d'ailleurs la liste des 15 temps forts de sa carrière qu'il sera possible de vivre :

Finale du championnat universitaire 1982 Match d'entraînement de Team USA 1984 Match 2 du premier tour des playoffs de la Conférence Est 1986 NBA All-Star Game 1988 Match 5 du premier tour des playoffs de la Conférence Est 1989 Réception des Atlanta Hawks par les Chicago Bulls 1990 Réception des Chicago Bulls par les Cleveland Cavaliers 1990 Match 3 des Finales de Conférence Est 1990 Match 5 des Finales NBA 1991 Match 1 des finales NBA 1992 Réception des Chicago Bulls par les New York Knicks 1995 Match 6 des Finales NBA 1996 Match 5 des Finales NBA 1997 Chicago Bulls vs. Los Angeles Lakers 1997 Match 6 des Finales NBA 1998

Un filtre rétro est même ajouté pour plus de réalisme et d'immersion.

Un réalisme jusqu'au bout des doigts ?

Histoire de vous mettre dans l'ambiance, chacun des 15 matchs du Jordan Challenge comprend aussi une interview d'avant-match avec une célébrité qui a pu contribuer à rendre chacun de ces matchs aussi spécial. L'immersion à son paroxysme. Le vice est même poussé encore plus loin puisqu'un système de filtre vidéo a été conçu pour recréer l'expérience de visionnage de ces matchs à la télévision, tels qu'ils étaient retransmis dans les années 1980 et 1990. Vous pouvez en voir un exemple via les screnshots qui parsèment cette news.

Enfin l'authenticité se retrouve aussi dans le jeu de Jordan avec ses passes dans le dos, sa manière se se mouvoir, ses tirs en suspension, etc. Tout est visiblement fait pour rendre les mouvements aussi fidèles que possible.

Enfin le mode sera présent sur toutes les versions de NBA 2K23. Pour mémoire le titre doit sortir sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 8 septembre prochain. Et c'est l'athlète Devin Booker (Suns de Phoenix) qui sera à l'honneur cette année sur la jaquette du jeu.