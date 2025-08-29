Entre Electronic Arts et les autres éditeurs, la guerre semble déclarée. En effet, tandis que la compagnie ne se cache plus de vouloir titiller Activision sur le terrain des FPS avec Battlefield 6, elle a aussi confirmé en juin dernier son intention d’aller chercher 2K sur le terrain des jeux de basket avec le retour d’EA Sports College Basketball, qui a été teasé sur les réseaux sociaux. Et si l’idée de retrouver ce concurrent à NBA 2K en a assurément réjouit plus d’un, les dernières nouvelles concernant le projet se révèlent quant à elles moins réjouissantes dans l’immédiat.

Le retour d’EA Sports College Basketball déjà menacé

Et pour cause, quelques jours seulement après que Sean O’Brien, vice-président chargé du développement du business chez EA Sports, ait déclaré à USA Today qu’ils étaient « prêts à relever le défi », il semblerait que des premières difficultés se mettent déjà en travers de leur route. C’est en tout cas ce que nous apprend le média Sports Business Journal. Il explique que les négociations de l’éditeur visant à pouvoir inclure l’ensemble de la Division 1 dans ce futur College Basketball « sont dans l’impasse. Du moins pour l’instant ».

« Les discussions entre EA Sports, la Collegiate Licensing Company et la NCAA, entre autres, autour d’un reboot de la franchise College Basketball ont échoué en raison des accords que les écoles individuelles envisagent avec le label rival 2K Sports pour un produit distinct » affirme en effet le média, qui assure tenir cette information de « plusieurs sources familières avec les discussions ». Le litige, nous dit-on, serait ainsi dû au fait que les créateurs de NBA 2K se sont positionnés sur la même offre qu’EA, qui réclame de son côté l’exclusivité.

« Les discussions restent actives et fluides, mais si EA Sports n’est pas en mesure de conserver l’exclusivité qu’il souhaite, des sources avertissement qu’il pourrait potentiellement se retirer complètement des jeux de basketball universitaire ». Car comme l’a déclaré O’Brien auprès de SBJ : « L’opportunité qui nous enthousiasme dans le domaine du basketball universitaire, c’est de proposer une expérience complète et autonome qui capture tout ce qui rend ce sport si spécial ». Sans cela, donc, l’éditeur serait visiblement prêt à abandonner College Basketball.

2K Sports ne lâche rien

Il faut dire qu’EA Sports tient à faire les choses bien. « L’approche que nous avons proposée consiste à créer un jeu qui inclut les plus de 350 écoles de la Division 1 de la NCAA – équipes féminines et masculines comprises – avec une compensation pour le nom, l’image et l’apparence de tous les athlètes, 32 conférences, la NCAA et tout ce qui fait du ‘March Madness’ le mois le plus excitant du sport, de toutes les traditions et de l’apparat que les fans adorent » explique notamment O’Brien au média.

« Tout comme nous l’avons fait avec EA Sports College Football, nous voulons adopter la même approche inclusive qui représente chaque école et chaque athlète dans une expérience qui s’adresse vraiment aux fans de ce sport ». Les créateurs de NBA 2K, toutefois, ne semblent définitivement pas disposés à lâcher l’affaire pour l’instant, en témoigne l’accord récemment conclut entre 2K Sports, le département des sports et UCLA Trademarks & Licensing pour une collaboration à long terme.

« Nous sommes heureux de confirmer que nous avons conclu des partenariats non exclusifs à long terme avec plusieurs universités d’élite, dont l’ULCA et d’autres qui seront annoncées prochainement, tandis que nous nous lançons dans un nouveau projet de College Basketball » a ainsi confirmé un porte-parole de 2K auprès de SBJ. « Depuis des décennies, nous faisons de NBA 2K bien plus qu’un simple jeu, représentant tout ce qu’est le basketball sur et en dehors du terrain. […] Nous avons l’intention de faire de même pour l’expérience universitaire ».

Le début d’un nouveau feuilleton

Bref, autant dire que la situation s’annonce bien délicate pour EA Sports donc, qui voit ses grandes ambitions de ramener College Basketball être mises à mal par son principal concurrent. Et on ne peut que comprendre la frustration de l’éditeur quand on sait qu’avec EA Sports College Football 25, la compagnie a rencontré un succès extraordinaire sur le marché des jeux de sports. Parviendra-t-elle finalement à obtenir gain de cause, ou les créateurs de NBA 2K gagneront-ils cette bataille ? Affaire à suivre…

Source : Sports Business Journal