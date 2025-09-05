Voilà un teasing qui n’aura pas duré longtemps. Le 30 juin dernier, Electronic Arts publiait un mystérieux message sur ses réseaux sociaux, sous-entendant sans trop de doute possible qu’un retour d’EA Sports College Basketball était sur les rails. Pour les fans du ballon orange, la nouvelle avait alors été accueillie à bras ouverts, d’autant plus quand on voit à quel point l’éditeur a frappé fort avec le retour de College Football l’an dernier. La mauvaise nouvelle, cependant, c’est que ce retour n’aura finalement pas lieu… et c’est aux créateurs de NBA 2K qu’on le doit.

EA Sports College Basketball ne reviendra pas

En effet, nous vous en parlions la semaine dernière, de récents rapports nous apprenaient que le retour d’EA Sports College Basketball pourrait finalement être menacé par NBA 2K, qui s’était positionné sur la même offre qu’Electronic Arts. Problème : l’éditeur de Battlefield 6 tenait apparemment à s’octroyer l’exclusivité des droits sur le projet, sans quoi il menaçait purement et simplement de se retirer des jeux de basketball universitaire. Et comme nous le confirme désormais le média Extra Points : c’est malheureusement ce qui a fini par se produire.

« Étant donné que certaines écoles ont choisi d’accepter la proposition de 2K Sports d’être incluses dans NBA 2K, l’offre d’être incluse dans un jeu vidéo de basketball universitaire devra malheureusement être annulée » peut-on lire dans un mémo envoyé par Sean O’Brien, vice-président des partenariats commerciaux et des licences chez EA Sports, aux directeurs de licence. « Tout le monde chez EA Sports est déçu que nous n’ayons pas pu trouver une solution acceptable » poursuit-il alors notamment.

« Mais nous apprécions votre soutien dans nos efforts pour proposer un jeu de College Basketball autonome avec toutes les institutions masculines et féminines de la Division 1 et tous les athlètes étudiants, les conférences, ainsi que la NCAA, d’une façon que les fans nous ont dit vouloir. Nous apprécions vraiment votre soutien ». Un discours quelque peu empreint d’amertume, donc, qu’O’Brien conclut ensuite avec les mots suivants : « Bonne chance avec votre retour à l’école, et on vous souhaite un début de saison footballistique passionnant ».

Une grande annonce pour NBA 2K

Notons cependant qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Electronic Arts n’a pas encore officiellement pris la parole concernant l’annulation du retour d’EA Sports College Basketball. Au contraire de 2K Sports qui, de son côté, a profité de l’arrivée de NBA 2K26 pour faire sa grande annonce. « C’est la semaine de lancement de NBA 2K26 ! Le moment semble bien choisi pour partager encore PLUS de nouvelles incroyables concernant l’avenir du basketball chez 2K » commence ainsi par se gargariser l’éditeur.

« Oui, c’est vrai. Nous travaillons sur une expérience de College Basketball qui comprendra plus de 100 programmes venant de l’ensemble du pays, des grandes équipes aux histoires de Cendrillon. La compétition nourrit la qualité à tous les niveaux, ce qui explique pourquoi notre approche avec le basketball universitaire garantit que nos écoles partenaires, nos athlètes universitaires et nos joueurs en profitent tous ». Cela arrivera d’ailleurs très vite, puisque les créateurs de NBA 2K annoncent d’ores et déjà « de grands projets pour 2027 et après ».

Et meilleure nouvelle encore, il n’y aura visiblement pas forcément à attendre jusque-là pour pouvoir en profiter, puisque 2K Sports annonce également « l’arrivée de quelques surprises début 2026 ». « Nous avons prouvé depuis des années la qualité de l’expérience que nous pouvons offrir en matière de basketball, et nous avons la ferme intention d’apporter ce même niveau de qualité au basket universitaire » conclut alors l’éditeur. Voilà qui met donc fin au feuilleton College Basketball, qui aura finalement duré bien moins longtemps qu'on ne l'aurait pensé.

Source : Extra Points