Que ce soit chez 2K ou chez Electronic Arts, les jeux de basketball semblent avoir de beaux jours devant eux. En effet, alors que le premier a récemment confirmé la sortie de NBA 2K26 pour le 5 septembre 2025, le second, lui, a subtilement laissé entendre qu’EA Sports College Basketball devrait faire son grand retour dans les années à venir. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas seul, puisque son équivalent du côté de chez 2K Sports, NBA 2K College Hoops, semble lui aussi être sur le chemin du retour.

Le potentiel retour de NBA 2K College Hoops se précise

Nous vous en parlions dans un article publié il y a maintenant deux semaines, 2K Sports n’a pas tardé à réagir à l’annonce d’Electronic Arts avec un teasing qui, disons-le clairement, ne laisse que peu de place au doute quant au futur retour de College Hoops. Pour autant, les détails concernant la forme que celui-ci pourrait prendre sont encore incertains. Pour preuve, il y a encore quelques jours, des rumeurs indiquaient par exemple que la franchise pourrait revenir sous la forme d’un DLC pour NBA 2K26, ce qui avait pu en décevoir certains.

De nouvelles informations, cependant, viennent aujourd’hui rassurer les amateurs de basket. Car à en croire un nouveau rapport publié dans les colonnes de Sports Business Journal, 2K Sports prévoirait finalement de faire revenir College Hoops via un jeu autonome, avec beaucoup de contenus à la clé. Il serait notamment question de « plus de 100 équipes masculines et féminines, qui recevraient toutes une ‘juste valeur marchande’ pour leur NIL [NDLR : utilisation de leur nom, de leur image, et de leur ressemblance] » précise le média.

Des programmes Power 4 tels que les Big Ten d’UCLA, le Michigan State et les Big 12 d’Houston seraient également présents selon les sources de Sports Business Journal. « 2K Sports s’est refusé à tout commentaire sur un jeu vidéo de College Basketball » révèle néanmoins le média, qui a tenté de contacter l’éditeur afin d’en savoir plus. Même son de cloche du côté d’Insider Gaming, d’ailleurs, qui révèle quant à lui que le retour de College Hoops pourrait survenir dès 2027, même si rien ne garantit pour l’instant que ce soit bel et bien la volonté de 2K Sports.

En tout cas une chose est sûre : le retour de la franchise représenterait assurément une belle surprise pour les fans de NBA 2K. Car mine de rien, cela va bientôt faire vingt ans que la franchise a disparu des radars, le dernier opus de College Hoops étant sorti en novembre 2007 sur PS2, PS3 et Xbox 360. Il avait cependant été victime d’un procès intenté par Ed O’Bannon, ancienne star de l’UCLA, qui avait alors reproché à la NCAA l’utilisation de la NIL. Un problème qui, aujourd’hui, ne devrait plus pouvoir se produire en raison d’un changement de règlementation sur le sujet.

Source : Sports Business Journal, Insider Gaming