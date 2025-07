À chaque sport, son jeu incontournable. Les footeux ont EA FC, les amateurs de hockey NHL, quand ceux de football américain ont désormais plus de choix : le classique Madden NFL et désormais EA Sports College Football, qui a fait son grand retour l’année dernière. Le succès a été fulgurant, et la firme américaine s’est rapidement rendu compte de l’intérêt des joueurs pour la branche universitaire de la discipline. Si NBA Live appartient désormais au passé, EA y voit alors un moyen de revenir sur le marché des jeux de basketball, dominé sans grand mal par NBA 2K. EA Sports College Basketball reviendra donc prochainement après plus de 15 ans d’absence, mais son rival ne compte pas rester sur le banc de touche pour autant.

NBA 2K College Hoops bientôt de retour ?

L’annonce de EA Sports College Basketball n’est pas passée inaperçue. EA fera donc revenir sa licence à une date indéterminée face au succès de son homologue orienté football américain qui a dépassé toutes les espérances en termes de ventes. Pour autant, le leader de ce marché ne se laissera pas faire. Alors que NBA 2K26 est attendu pour la rentrée sur consoles et PC, la firme américaine a tenu à apporter une réponse. Depuis, le compte officiel de 2K a publié un tweet sur Twitter à ce sujet teasant sa propre college league. « Le campus a été silencieux depuis bien trop longtemps », tease alors les créateurs de NBA 2K26. Les équipes universitaires devraient donc sortir du vestiaire dans la licence incontournable de la simulation de basketball tôt ou tard.

Dans une déclaration officielle qui nous a été envoyée, l’éditeur déclare : «: 2K est la référence incontestée des jeux de basket-ball. Nous avons une histoire solide avec le basket universitaire et nous explorons de nouvelles façons passionnantes de donner vie aux athlètes et aux universités. Les choses sont en cours. » Voilà qui ne manquera pas de faire grimper la hype chez de nombreux fans de NBA 2K, qui espéraient un retour du college basketball (College Hoops) depuis longtemps. Reste maintenant à savoir quelle forme prendra leur réponse ? Un mode de jeu, un jeu à part entière ? Seul l'avenir nous le dira. Il n’y a pas plus qu’à patienter, mais d’ici là ils auront le droit à leur sempiternel NBA 2K26, dont une date de sortie officielle se fait toujours attendre. Les résultats financiers de Take-Two, sa maison-mère, évoquaient une sortie pour le 5 septembre prochain, mais une annonce en bonne et due forme ne devrait pas tarder.

Bientôt le retour de NBA 2K College Hoops ? ©2K

Source : 2K