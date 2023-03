Naughty Dog fait sans aucun doute partie des studios les plus populaires du marché du jeu vidéo. Le tout, avec peu de licences, contrairement à certains de ses concurrents. Après Crash Bandicoot, ses deux dernières IP, Uncharted et The Last of Us, ont propulsé le studio de développement dans une autre sphère. Les productions Naughty Dog suscitent toutes énormément d'attente chez les fans. Dernier exemple en date, la version PC de The Last of Us Part I, qui vient tout juste de sortir. Bon, son lancement a complètement refroidi les joueurs à cause de trop nombreux bugs, mais c'est une autre histoire. Même les jeux encore non annoncés de Naughty Dog font parler et sont régulièrement l'objet de rumeurs. En marge du lancement de The Last of Us Part I sur PC, le studio évoque son avenir pour rassurer les joueurs.

Les prochaines productions de Naughty Dog sortiront sur PlayStation et PC

Sur son blog officiel, Naughty Dog se félicite de la sortie de The Last of Us Part I sur PC. Le studio évoque plus globalement la création de la licence The Last of Us, qui fêtera ses 10 ans en juin prochain. Naughty Dog s'exprime également sur la direction qu'empruntera le studio pour les années à venir.

Rassurez-vous, joueurs PlayStation et PC, nous sommes déjà impatients de vous en dire plus, que vous préfériez une manette DualSense ou un clavier et une souris. Développer pour les deux plateformes nous permet d'intégrer les leçons apprises sur l'une ou l'autre dans la conception globale de nos jeux. Partager nos histoires et nos expériences sur PS5 ainsi que sur PC est quelque chose que Naughty Dog a adopté et continuera à soutenir à l'avenir.

© Sony

Le studio américain à fond sur The Last of Us Factions ?

Voilà la confirmation que le studio continuera à développer des jeux disponibles sur PlayStation et sur PC. Depuis toujours, les jeux Uncharted et The Last of Us paraissent en premier lieu sur les consoles de Sony et cela devrait continuer d'être le cas. Malgré cela, les joueurs PC seront sûrement contents de savoir qu'ils ne resteront pas sur la touche. Bon, le développeur californien ne va pas jusqu'à donner des informations sur le multijoueur de son jeu multijoueur The Last of Us Factions. Encore moins sur un potentiel retour d'Uncharted, malgré quelques rumeurs sur une suite des aventures de Nathan Drake. Pour le moment, les fans devront se contenter de cela.