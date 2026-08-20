En plus d'un récent rapport autour du développement chaotique du spin-off multijoueur Horizon Hunters Gathering au sein de Guerrilla Games, l'influent Jason Schreier chez Bloomberg a également donné de nouveaux détails sur les coulisses d'un studio mythique, lui aussi sous pavillon PlayStation : Naughty Dog. Cela fait pour rappel depuis 2020 avec le magistral The Last of Us Part 2 que celui-ci n'a pas sorti de nouveau jeu. Et si on se doutait un peu de la raison d'une telle ellipse, celle-ci n'en reste pas moins difficile à avaler, tant pour les développeurs que les joueurs.

La productivité de Naughty Dog sérieusement impactée par la stratégie de PlayStation

En décembre 2024, Naughty Dog annonçait en grandes pompes Intergalactic The Heretic Prophet, son prochain jeu et sa toute nouvelle licence originale depuis The Last of Us en 2013. Depuis, silence quasi radio à son sujet, à part quelques mentions dans diverses interviews, le studio travaillant d'arrache-pied dessus. Malgré tout, il se pourrait qu'il ne soit pas en mesure de sortir en fin de vie de la PS5 pour lui offrir un joli chant du cygne, mais plutôt sur PS6.

Puisque celle-ci devrait sortir courant 2028, sauf nouveaux plans en raison de la RAMpocalypse qui continue de faire des ravages sur les prix de nombreux composants, cela laisserait huit ans sans nouveau jeu de la part de Naughty Dog. Un laps de temps extrêmement long, qui selon Jason Schreier serait entièrement à imputer au tristement annulé The Last of Us Factions/Online, le spin-off multijoueur de la célèbre franchise post-apo.

Dans une récente vidéo sur sa chaîne YouTube dénonçant la stratégie jeu-service infructueuse de PlayStation, en réaction notamment au reboot d'Horizon Hunters Gathering suite à « des retours négatifs », il a en effet exprimé tout haut ce que certains avaient probablement envisagé quant aux coulisses de Naughty Dog. « Je pense qu'il existe une idée reçue selon laquelle The Last of Us Online n'était qu'un projet secondaire, alors que la majeure partie des effectifs de Naughty Dog travaillait sur Intergalactic. En réalité, c'est tout le contraire ».

Une obsession pour le jeu-service qui fait beaucoup de dégâts

« Intergalactic n'a mobilisé la majorité du personnel qu'après l'annulation de The Last of Us Online ; c'est alors que la plupart des membres du studio ont basculé sur ce projet. Une grande partie de Naughty Dog, et je dirais même la majorité des effectifs, travaillait soit sur The Last of Us Online, soit sur les remasters et remakes réalisés au cours des années 2020, ce qui explique pourquoi nous n'avons pas vu de nouveau jeu inédit de leur part depuis 2020 », poursuit Jason Schreier.

Même si on s'en doutait quelque peu, voilà une nouvelle illustration s'il en fallait de l'impact disruptif de la stratégie de PlayStation pour créer LE jeu-service qui va lui rapporter gros sur les studios sous sa houle. Guerrilla Games en a fait tout récemment les frais avec le reboot d'un Horizon Hunters Gathering qui ne bouscule visiblement pas les foules, Naughty Dog a perdu des années de travail sur un projet annulé qui aurait coûté « des centaines de millions » sans résultat, et la liste de tels exemples ne cesse de se rallonger.

On souhaite donc à Naughty Dog qu'Intergalactic The Heretic Prophet cartonne pour compenser tout ce temps investi et perdu sur The Last of Us Factions, au risque que le légendaire studio souffre douloureusement des conséquences des directives pas toujours très éclairées de son éditeur.

Source : Jason Schreier sur YouTube