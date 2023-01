Depuis Uncharted 2 : Among Thieves, Naughty Dog a fait un bond considérable en termes de narration et a littéralement retourné les joueurs avec The Last of Us et The Last of Us 2. Mais le studio regarde aussi ce qui se fait ailleurs et a été particulièrement secoué par deux hits.

Elden Ring et Inside, les nouvelles inspirations de Naughty Dog ?

Dire qu'Elden Ring a chamboulé le jeu vidéo est un doux euphémisme. Des joueurs en passant par les développeurs, le bijou de FromSoftware a su transporter (pratiquement) tout le monde dans son univers et faire adhérer à sa proposition.

Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, se dit même être en ce moment intéressé par ce genre de jeux qui s'appuient davantage sur une narration environnementale que sur des cinématiques, et cite également la pépite Inside.

Je suis plus récemment intéressé par des choses telles qu'Elden Ring ou Inside qui ne s'appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire. Dans The Last of Us, le meilleur de la narration se trouve dans les cinématiques, mais aussi en grande partie dans le gameplay, dans le fait de se déplacer dans un environnement et de comprendre l'histoire rien qu'en l'observant. Pour moi, en ce moment, c'est l'un des plus grands plaisirs que j'éprouve de ces jeux qui font confiance à leur public pour comprendre les choses. Les jeux qui ne vous tiennent pas par la main, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'avenir. Neil Druckmann en interview pour The Washing Post (via IGN).

Alors adieu les cinématiques dans un futur The Last of Us 3 ou une nouvelle franchise ?

Une évolution possible sans se renier

La réponse est non. Si Naughty Dog semble vouloir pousser la narration environnementale, plus encore que ne le fait The Last of Us 2, il y aura toujours les cinématiques et dialogues qui font la force des productions du studio aujourd'hui.

Cela ne veut pas dire que nous n'aurons jamais de dialogues ou de cinématiques, ce sont des outils que nous garderons dans notre boîte. Et je pense qu'il y a moyen de faire avancer les choses, du moins pour le genre de jeux que nous faisons au sein de Naughty Dog. Encore une fois, je suis vraiment intéressé par le fait de ne jamais se reposer sur ses lauriers et d'essayer quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent, qui ne plaira pas à tout le monde mais ce n'est pas grave. Les équipes sont très emballées par les différents projets sur lesquels nous travaillons actuellement. Neil Druckmann en interview pour The Washing Post (via IGN).

Les prochains jeux s'annoncent visiblement un peu plus risqués, même si TLOU 2 a déjà bien divisé en soi.