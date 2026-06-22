Le studio Naughty Dog recrute activement pour ses projets en cours, parmi lesquels le jeu de science-fiction Intergalactic The Heretic Prophet que nous n'avons pas revu en 1 an et demi.

Ça tourne à plein régime chez Naughty Dog. De retour depuis quelques années à un fonctionnement multi-projets, il planche actuellement sur au moins deux jeux à la fois, dont l'énigmatique Intergalactic The Heretic Prophet. Annoncé à l'hiver 2024, ce dernier tarde cependant à redonner concrètement de ses nouvelles. Cela dit, de récents indices laissent entendre que nous pourrions prochainement le revoir. Il y a du recrutement dans l'air.

Un recrutement international pour Intergalactic

Naughty Dog promet de surprendre tout le monde avec sa toute nouvelle licence, Intergalactic The Heretic Prophet. Très différente des précédentes productions du studio, change complètement d'univers avec cette histoire futuriste de chasseuse de prime partie sur une planète dont les rumeurs racontent qu'on n'en revient jamais.

Cependant, en dehors de rares interviews, Naughty Dog n'a pas redonné officiellement de nouvelles d'Intergalactic depuis son annonce lors des Game Awards 2024. Mais de nouvelles annonces de recrutement tendent à prouver que les choses s'accélèrent au sein du studio à la patte rouge. Actuellement, sa plateforme de recrutement affiche 19 offres d'emploi réparties entre 12 pôles, aussi bien techniques qu'artistiques.

Parmi les annonces qui retiennent le plus l'attention, 5 sont des offres en télétravail pour des postes de QA testeur associé et d'aide au support de langue. Cela concerne donc plusieurs langues : le français, le portugais, l'allemand, l'italien et le coréen. Même si Intergalactic n'est pas mentionné directement, tout porte à croire que c'est bien ce projet qui est concerné, notamment en raison des tâches pour ces postes :

Identifier, relever et suivre les problèmes de gameplay

Réaliser des tests ponctuels et vérifier que les bugs s'amenuisent quand cela est nécessaire

Élaborer et mettre en œuvre des plans de tests

Vérifier les dialogues et les textes apparaissant dans une langue autre que l'anglais dans le jeu

Fournir une assurance qualité et un support au développement pour la langue de recrutement

Produire le contenu dans ladite langue

Faire preuve d'une volonté d'acquérir de nouvelles compétences et d'une capacité à les transmettre à d'autres

Se montrer flexible et adaptable face aux changements de missions et d'horaires, y compris pour les heures supplémentaires

D'autres responsabilités peuvent être attribuées selon les besoins

Capture d'écran du 22 juin 2026. © Gameblog.

Naughty Dog bientôt prêt à nous en montrer plus ?

Rappelons avant tout que les QA testeurs interviennent à plusieurs étapes du développement d'un jeu vidéo. Leur recrutement n'est pas forcément indicateur d'une production bientôt aboutée. Mais ici, le fait que les offres de Naughty Dog soient ici associées à un support de langue est plus encourageant sur la bonne avancée d'Intergalactic. Ajoutons à cela que le studio cherche également un poste en communication et du côté de l'éditorial.

Il est évidemment trop tôt pour envisager une fenêtre de sortie. Bien que des fuites avaient laissé entendre qu'il pourrait être disponible en 2027, son silence quasi-complet sème le doute. D'autant plus que PlayStation vient de dévoiler God of War Laufey, qui semble bien avancé de son côté. Pour autant, ces offres d'emploi chez Naughy Dog sont un bon signe sur la progression du développement. Les choses avancent et le studio pourrait nous remontrer Intergalactic dans l'année. Croisons les doigts.