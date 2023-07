Si l'on devait citer un studio qui a bouleversé le jeu vidéo, Naughy Dog serait surement sur le haut du podium. La société a été fondée en 1984 sous le nom de Jam Software, puis rebaptisée Naughty Dog en 1989. À l'origine axé sur le développement de jeux PC, Naughty Dog s'est fait connaître en passant aux consoles de jeux. Evidemment l'un des premiers succès a été la sortie de Crash Bandicoot en 1996, au point d'en devenir la mascotte officieuse de la PlayStation originale. Les suites Crash Bandicoot 2 (1997) Crash Bandicoot 3 (1998), ont finalement renforcé la popularité de la franchise. Au début des années 2000 on peut ensuite noter le beau succès de Jak and Daxter mais c'est vraiment à partir de 2007 et la sortie d'Uncharted que l'entreprise américaine s'envole littéralement vers d'autres cieux. Le phénomène n'a fait que s'amplifier en 2013 avec la publication de The Last of Us. Depuis lors, c'est non seulement un enchainement de succès mais aussi un véritable culte pour le studio qui a commencé à naitre. Et ce succès Evan Wells, Co-président, y est aussi pour quelques chose puisqu'il a traversé toutes les étapes de l'entreprise.

Une page se tourne pour Naughty Dog

Evan Wells est sans conteste un gros pilier de Naughy Dog. Il arrive en 1998 et participe en tant que concepteur principal aux pépites Crash Bandicoot 3 et Crash Team Racing aidant très largement aux succès respectif des deux œuvres. Il a notamment ensuite été co-président sous l'ère Uncharted et The last of Us et il est même devenu pendant un temps le seul président pour le développement du succès incontesté The Last of Us Part 2. Et cela jusqu'à la promotion de Neil Druckmann au poste de coprésident en 2020. Wells a donc non seulement vécu tous les grands succès du studio mais il en est aussi en grande partie responsable de part ses décisions. Mais tout cela, c'est désormais terminé puisque l'homme vient d'annoncer prendre sa retraire via un long message sur le blog officiel du studio.

C'est quelque chose dont je discute avec l'équipe de direction du studio Naughty Dog depuis plus d'un an, et avec Neil depuis encore plus longtemps. La décision apporte avec elle des émotions écrasantes et contradictoires, mais j'ai réalisé que je suis satisfait de mon temps au studio et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours des 25 dernières années.

Il explique notamment dans son texte a quel point il est fier d'avoir pu faire grossir l'équipe de l'entreprise et travailler avec des gens formidables sur des jeux de cette envergure.

Merci pour ce qui a vraiment été une formidable aventure, je suis ravi de voir ce que l'avenir réserve à cette équipe inspirante et je suis tellement fier de vous tous !

Désormais c'est donc Neil Druckmann qui prend la pleine responsabilité de Naughty Dog. Evidemment PlayStation a réagi via son compte officiel pour remercier Wells pour son travail. C'est véritablement la fin d'une époque et