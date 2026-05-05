À l'occasion de la promotion du film Mortal Kombat 2 qui sort en salles ce 8 mai 2026, où elle incarne Jade, Tati Gabrielle, interprète du protagoniste principal Jordan A. Mun dans Intergalactic The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, a répondu à quelques questions à son sujet auprès de IGN. Bien que sous la contrainte du secret professionnel, elle a pu un peu parler de cet autre rôle majeur dans la facette vidéoludique de sa carrière, en expliquant notamment que le titre devrait justement montrer un visage assez différent de ce qu'on connaît du studio.

Intergalactic : un cap qui va changer la donne pour Naughty Dog ?

Deux ans après sa toute première annonce en guise de clou du spectacle pour les Game Awards 2024, Intergalactic The Heretic Prophet se fait désirer depuis. À part quelques témoignages de membres influents de Naughty Dog comme Neil Druckmann, producteur du jeu, on devrait cela dit bientôt avoir droit à une nouvelle apparition officielle, potentiellement à l'occasion du Summer Game Fest 2026 à venir dans un petit mois. En attendant, c'est à Tati Gabrielle, l'actrice qui a prêté ses traits à Jordan A. Mun qu'on incarnera dans le jeu, d'en dire plus sur le titre au micro d'IGN à l'occasion de la promotion de son rôle dans le film Mortal Kombat 2.

« J'ai trop hâte que les fans voient tout du jeu. J'ai hâte de me jouer moi-même. Je pense que c'est une facette tellement différente de Naughty Dog que ça va vraiment plaire aux gens. Le studio s'est vraiment imposé un défi personnel en termes de narration et de construction du monde. C'est tout ce que je peux dire, mais oui je suis super excitée pour la suite ». Après avoir impressionné son monde avec Uncharted et The Last of Us, le célèbre studio semble donc vouloir nous faire changer d'air avec sa nouvelle licence.

Le fait qu'Intergalactic dépeigne un univers « rétro science-fiction » marque en tout cas déjà une différence par rapport aux précédentes productions de Naughty Dog, avec d'un côté l'ambiance Indiana Jones/Tomb Raider d'Uncharted, et le postapocalyptique sombre de The Last of Us. Le fait d'incarner un chasseur de primes sur une planète abritant un étrange culte et des machines risque en effet de bouleverser ce qu'on connaît de Naughty Dog. Patience sera toutefois de mise pour voir le résultat, le jeu ne risquant pas de sortir avant 2027, a priori exclusivement sur PS5.

Source : IGN