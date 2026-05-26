Depuis son annonce aux Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet s’est sans aucun doute imposé comme l’un des jeux les plus attendus de la PS5. Il faut dire aussi qu’outre le fait qu’il s’agira de la première licence inédite de Naughty Dog depuis 2013, cela marquera enfin le retour du studio après une longue absence, la sortie de The Last of Us Part 2 remontant déjà à 2020. Car on ne peut pas dire que ce dernier ait été très prolifique sur cette génération, ce qui commence quelque peu à déranger les joueurs… comme PlayStation.

Y aurait-il de l’eau dans le gaz entre PlayStation et Naughty Dog ?

C’est en tout cas ce que semble avoir indiqué Jason Schreier sur Bluesky, en réponse à un internaute fustigeant l’hypocrisie de Sony quant aux activités de ses différents studios. « Une entreprise qui n’hésite pas à laisser Naughty Dog consacrer plus de cinq ans et 300 millions de dollars à un jeu solo s’inquiète aujourd’hui de dépenser de l’argent pour un nouveau jeu de tir en ligne multijoueur bénéficiant déjà d’une base de fans établie… C’est tout simplement fantastique », a-t-il notamment réagi aux dernières informations concernant Bungie et Destiny 3.

Ce à quoi le journaliste de Bloomberg a alors répondu : « Oh, ils ont définitivement un problème avec ça ». Forcément, cette déclaration n’a alors pas tardé à se propager comme une traînée de poudre, suscitant de nombreuses réactions contrastées. Car si certains joueurs n’ont pas manqué de prendre la défense de Naughty Dog, en soulignant notamment que PlayStation est en partie responsable de la situation suite à l’annulation de The Last of Us Factions ; d’autres, au contraire, ne peuvent que comprendre la position de l’éditeur.

Après tout, rappelons que pour le studio californien, la génération PS5 n’aura pour l’instant été marquée que par la sortie de remasters et de remakes des jeux Uncharted et The Last of Us, alors même que ceux-ci sont encore considérés comme étant parmi les plus beaux jeux du marché. Dans un tel contexte, difficile de ne pas comprendre la position de PlayStation, donc, qui aura dû passer la quasi-totalité de sa génération sans aucun titre signé de l’un de ses studios phares. Même si, toujours selon Schreier, la situation reste quelque peu à nuancer.

Schreier nuance, mais le fond reste le même

Car voyant ses propos être repris un peu partout sur la toile, le journaliste a rapidement tenu à apporter une clarification, dénonçant une nouvelle fois le fait que ceux-ci avaient été totalement sortis de leur contexte. « Dans quel monde peut-on interpréter cela comme si Sony ‘avait spécifiquement un problème avec Naughty Dog’, alors que le postulat de départ est justement que quelqu’un demande pourquoi Sony ‘n’a un problème qu’avec Bungie’ et que ma réponse est que ce n’est pas le cas ? », explique-t-il dans un post publié sur ResetEra.

« En substance, cette réponse montre que Sony, à l’instar des autres éditeurs, a un problème avec les dépassements de budget et les délais de sorties, quel que soit le projet concerné ». Ce qui est peut-être vrai, mais qui n’invalide pas pour autant le fond du propos, à savoir que PlayStation voit en l’absence de sortie majeure de la part de Naughty Dog sur PS5 un véritable problème. Espérons donc que tout se passera pour le mieux avec la sortie d’Intergalactic: The Heretic Prophet, sans quoi le studio pourrait se retrouver dans une situation bien délicate à l’avenir.

Source : Jason Schreier