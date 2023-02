Pour les 20 ans de l'anime, Bandai Namco et Cyberconnect2 ont préparé une énorme surprise : Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Un jeu à la fois nouveau et très familier.

L'éditeur japonais s'est invité au dernier State of Play pour annoncer Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Un nom à rallonge qui cache un titre au contenu gargantuesque.

La compilation Naruto Ultimate Ninja Storm ultime

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections a été spécialement conçu pour surfer sur la vague des 20 ans de l'anime. Un titre qui fera le pont entre les quatre jeux Ultimate Ninja Storm en reprenant les scènes les plus emblématiques, avec des graphismes actualisés et même une « nouvelle histoire originale ».

Ce jeu combine et revisite une sélection de scènes des quatre jeux Ultimate Ninja STORM avec des graphismes aussi peaufinés que possible. C’est un jeu à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les aficionados de la série. En outre, le jeu proposera une nouvelle histoire originale. Via PlayStation Blog.

Étant donné que le jeu est à mi-chemin entre une compilation et une nouvelle production, on retrouvera les 124 personnages jouables de Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, et d'autres qui viendront se greffer à ce casting XXL.

Pour célébrer le 20e anniversaire de l’anime et permettre aux fans qui ont offert leur soutien à la série d’incarner leurs ninjas préférés, le jeu proposera de nouveaux personnages en plus des 124 ninjas jouables déjà présents dans Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. C’est le plus grand nombre de combattants jamais vu dans toute la saga ! Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter les premiers ninjas ajoutés à cette liste de combattants : Ashura Ôtsutsuki et Indra Ôtsutsuki. Via PS Blog.

Une sortie en 2023 sur consoles et PC

Bandai Namco et Cyberconnect2 n'ont pas encore communiqué de date de sortie, mais Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections arrive en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Sur les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series, le jeu tournera en 60fps.