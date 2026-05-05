Une grande annonce vient de tomber pour les fans de Naruto. Mais une annonce à laquelle personne ne s'attendait, vraiment. Et autant dire que les réactions ne sont pas tout à fait celles escomptées.

Œuvre culte de Masashi Kishimoto, Naruto s'est imposé comme l'un des mangas les plus populaires de l'histoire. Avec son héros attachant et fort d'une détermination sans bornes, ses techniques ninjas spectaculaires et son récit aussi explosif que déchirant, il inspire les fans du monde entier. Rien d'étonnant alors à ce qu'il s'offre des collaborations de toutes sortes. Cependant, celle-ci, personne ne l'avait vue venir. Les joueuses et joueurs sont encore sous le choc.

Naruto entre sur le terrain par surprise

Forts de valeurs universelles et inspirantes, Naruto est souvent cité comme un personnage qui motive autant qu'il réconforte les fans. Des personnalités lui rendent d'ailleurs de plus en plus hommage, notamment chez les sportifs et plus particulièrement dans le foot. On se rappelle du joueur espagnol Lamine Yamal, filmé dans le bus de son équipe en train de réaliser les mudras cultes du manga. Ou encore de Dominic Solanke qui célébrait son but contre Brentford en revêtant le masque de Tobi en 2024.

Dès lors, l'annonce d'une collaboration entre Naruto Shippuden et eFootball devrait être une grande nouvelle. En effet, c'est la grande nouvelle tombée le 30 avril dernier : Konami lance une campagne dédiée au manga de Kishimoto pour obtenir du contenu gratuit en jeu, comme une carte de Neymar Jr à l'effigie du héros de Konoha ou des icônes d'avatar exclusives et des cosmétiques de stade. En somme, un événement du même acabit que le crossover avec Yu-Gi-Oh en septembre 2025.

Cette collaboration de prestige arrive à point nommé juste avant la Coupe du monde 2026 de football. Cependant, les fans de Naruto et du jeu sont vraiment partagés sur le résultat. Le trailer d'annonce de Konami déploie des effets spéciaux plus que datés. Certains voient dans les animations ajoutées à eFootball une « copie de Captain Tsubasa »1, tandis que d'autres vont jusqu'à dire que l'éditeur a « ruiné son jeu préféré »2. Mais que les mécontents se rassurent : tout cela est temporaire. La collaboration prendra fin le 14 mai prochain.