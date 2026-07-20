Ce n’est un secret pour personne, l’industrie du jeu vidéo n’est pas au meilleur de sa forme ces dernières années. Licenciements en pagaille, annulations de projets, fermetures de studio, choix éditoriaux discutables… Les mauvaises nouvelles s’enchaînent le temps de le dire, et ce ne sont pas les récentes actualités chez Xbox ou PlayStation qui vont nous faire dire le contraire. Pas plus que celles chez Nacon, éditeur français aujourd’hui en grande difficulté, qui vient tout juste de fermer les portes du studio montpelliérain Midgar Studio.

Le studio français Midgar Studio ferme officiellement ses portes

C’est au travers d’un long message publié en début d’après-midi sur LinkedIn que Jérémy Zeler-Maury, fondateur du studio, a annoncé la triste nouvelle. « Aujourd’hui, Midgar Studio a fermé ses portes. Ce n’est pas le message que j’aurais souhaité écrire. J’avais espéré revenir ici pour vous annoncer que nous avions trouvé un repreneur. Malheureusement, le tribunal a ordonné la liquidation de Midgar Studio », déplore le créateur ; qui assure pourtant avoir exploré toutes les options possibles pour échapper à ce funeste destin dans les délais impartis.

« J’ai fondé Midgar en 2008, animé par l’envie de créer des jeux qui nous ressemblent, à la croisée des sensibilités française et japonaise. Ce qui n’était au départ qu’une idée un peu folle s’est transformé en dix-huit années de travail, de création, de rencontres et de souvenirs ». Dix-huit années qui ont notamment été marquées par la sortie de deux titres :

Hover: Revolt of Gamers , jeu à la Jet Set Radio sorti en 2017 sur PC puis 2018 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

, jeu à la Jet Set Radio sorti en 2017 sur PC puis 2018 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch Edge of Eternity, un JRPG au tour par tour sorti en 2021 sur PC puis 2022 sur les autres plateformes

« Midgar, c’est le travail que nous avons accompli sur Hover, Edge of Eternity, Edge of Memories et tous les projets, tous les prototypes, toutes les idées et les univers qui ont traversé le studio. Mais avant tout, ce sont toutes les personnes qui ont donné vie à nos jeux, ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette aventure. À tous ceux qui ont travaillé chez Midgar, que ce soit aujourd’hui ou à un moment ou à un autre au cours de ces dix-huit dernières années : merci. Vous avez transformé une vision en quelque chose de réel », assure Zeler-Maury.

© Midgar Studio / Nacon

L’avenir du jeu Edge of Memories est encore incertain

Malheureusement, aucun mot n’a toutefois été glissé quant à ce qu’il adviendra d’Edge of Memories, suite spirituelle d’Edge of Eternity, dont la sortie était pourtant annoncée pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Le projet sera-t-il confié par Nacon à une autre équipe en vue d’être finalisé et sorti comme prévu ? Ou sera-t-il tout simplement abandonné en même temps que le studio, dont le sort est désormais scellé ? On l’ignore. Mais nul doute que l’éditeur viendra rapidement éclairer nos lanternes à ce sujet. En tout cas, on l'espère.

« L’aventure de Midgar Studio s’arrête ici, mais ce que nous avons créé perdurera à travers nos jeux, nos souvenirs et tout ce que chacun d’entre nous créera par la suite », conclut finalement le fondateur du studio. « L’entreprise ferme ses portes, mais le talent, l’expérience et la valeur de ses collaborateurs restent intacts. À l’attention des studios, des éditeurs et des recruteurs qui lisent ces lignes : cette équipe mérite toute votre attention. N’hésitez pas à les contacter ». Évidemment, toutes nos pensées vont alors aux équipes de Midgar Studio.

Source : Jérémy Zeler-Maury