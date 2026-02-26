En grave difficulté et dans l'incapacité de rembourser une dette de 43 millions d'euros, l'éditeur français Nacon a annoncé être en cessation de paiements. L'entreprise a demandé à être placé en redressement judiciaire.

C'est un nouveau coup dur pour l'industrie du jeu vidéo français. Nacon, éditeur français derrière la publication de titres comme Robocop Rogue City, Hell is Us, The Sinking City ou encore le récent Styx: Blades of Steel, se trouve en grave difficulté financière. La nouvelle tombée ce matin fait suite à de nombreuses complications ces dernières semaines pour l'éditeur, qui sont désormais officialisées. L'entreprise annonce être en cessation de paiements et demande à être placée en liquidation judiciaire.

Une dette insolvable de 43 millions d'euros pour l'éditeur Nacon

Basée dans la région du Nord (à Lesquin, précisément), Nacon fait depuis plusieurs années figure de géant dans le paysage vidéoludique français. Pour rappel, il s'agit depuis 2019 de la division gaming du groupe Bigben, qui se spécialise depuis longtemps dans les périphériques de jeu. Nacon avait depuis racheté d'autres studios de développement pour accroître ses effectifs. Le studio lyonnais Passtech Games en avril 2021, par exemple. Puis le studio Crea-ture, connu pour le jeu de skateboard Session. Puis Ishtar Games, qui développait The Last Spell, Lakeburg Legacies ou encore Dead in Vinland.

Et enfin en 2022, la plus grosse acquisition de son histoire : le studio allemand Daedalic Entertainement, pour 53 millions d'euros. C'est notamment lui qui développait le jeu Seigneur des Anneaux: Gollum, qui n'a pas été spécialement bien accueilli par la critique et les joueurs. Tout cela s'ajoute à leur catalogue de studios qu'ils possédaient déjà, comme Spiders et Cyanide. Au total, Nacon compte aujourd'hui plus de 1000 employés répartis dans 25 filiales à travers le monde.

C'est donc une nouvelle assez dramatique qui tombe aujourd'hui, et qui fait suite à une suspension du cours de bourse de Bigben et Nacon depuis le 20 février. On apprend dans un communiqué que Nacon se trouve dans l'impossibilité de rembourser une échéance de prêt d'environ 43 millions d'euros. Bigben a annoncé dans la foulée avoir ouvert une procédure de conciliation amiable afin de faciliter les discussions avec ses créanciers.

Quelle suite à prévoir pour l'éditeur français ?

Aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui va arriver à l'éditeur dans les semaines à venir. La direction du studio espère que cette décision puisse permettre de trouver des solutions permettant « de maintenir l'activité du studio et préserver les emplois ». Le tout, en « renégociant avec ses créanciers dans un climat calme et constructif ».

Rappelons finalement que cette annonce fait suite à plusieurs complications au sein de l'éditeur. Plusieurs employés des filiales Spiders et Kylotonn avaient lancé des mouvements de grève en 2024. Ils dénonçaient alors les conditions de travail dans les studios, et le manque de transparence de la direction.

Les prochaines semaines risquent donc d'être cruciales pour Nacon. A l'heure actuelle, personne ne sait si cette décision impactera les emplois au sein de l'entreprise. Ni même si cela lui permettra de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions.

Sources : Franceinfo et Le Monde