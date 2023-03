Gollum, Robocop, Ravenswatch, Gangs of Sherwood… Le Nacon Connect de ce soir a été chargé en annonce. On fait le tour.

Nacon nous avait teasé l’arrivée de sont Nacon Connect en nous confirmant quelques jeux, mais ce n’était apparemment que la partie visible de l’iceberg. L’éditeur a finalement mitraillé les annonces et multiplié les trailers en très peu de temps. Voici un récapitulatif de tout ce qu’il y avait à voir.

Gollum, Robocop, Ad Infinitum et Ravenswatch, les grosses annonces du Nacon Connect

Nacon semblait tout miser dessus puisqu’il s’en est servi pour nous vendre son événement, Robocop Rogue City, Le Seigneur des Anneaux Gollum, Ad Infinitum et Ravenswatch étaient bien entendu présents lors de ce Nacon Connect.

Gollum est revenu nous montrer du gameplay, mais n'a malheureusement rien annoncé de plus. Robocop Rogue City lui non plus n’a pas fait de grosses annonces, mais cible désormais une sortie pour le mois de septembre 2023. Comme Ad Infinitum d’ailleurs, le survival horror très prometteur du studio allemand Hekate Games qui est venu nous annoncer son report, mais s’est fait pardonner avec un peu de gameplay savoureux. Dans ce quatuor, finalement, c’est Ravenswatch qui s’en sort le mieux. Le roguelike a en effet confirmé sa date de sortie en early access en nous dévoilant en même temps du gameplay décapant.

Les infos à ne pas louper :

Robocop Rogue City : un report, mais du gameplay sanglant

Le Seigneur des Anneaux Gollum : le jeu déçoit, mais s'offre lui aussi du gameplay

Ravenswatch : le roguelike fracasse les contes de fées et nous donne une bonne nouvelle

Ad Infinitum : le survival horror nous fait trembler et annonce également une mauvaise nouvelle.$

Clash est de sortie, le Robin des Bois steampunk revient et Nacon dévoile des jeux surprenants

En plus de ses grosses annonces, Nacon nous a dégainé d'autres annonces, dont certaines sont plutôt intrigantes. On pense notamment au jeu de gestion War Hospital qui nous met aux commandes d'un hôpital de campagne en pleine Première Guerre Mondiale. Nacon a également ressorti un trailer de Capes, sont Marvel's Midnights Suns maison qui nous propose d'incarner tout un tas de super-héros dans un jeu de type tactical RPG.

Le jeu d'action-aventure Clash : Artifacts of Chaos est revenu lui aussi avec sa direction artistique crayonnée à la main pour nous rappeler qu'il était d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

On a également eu le droit à une longue séquence de gameplay commenté pour Gangs of Sherwood, un jeu d'action coopératif qui reprend la célèbre histoire de Robin des Bois et la transpose dans un univers steampunk un brin chaotique où machines et magie s'entremêlent.

Enfin, les fans de gestion seront ravis d'apprendre que Transport Fever 2 est enfin disponible sur consoles. Après des années de disponibilité sur PC, le jeu est désormais arrivé sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Le sport était lui aussi à l'honneur avec notamment le teasing du retour de licence phare de Nacon comme Tour de France 2023, Pro Cycling Manager 2023, Rugby 24 ou encore Tiebreak. La simulation de courses de motos TT Isle of Man : Ride on the Edge 3 s'est quant à lui dévoilé dans un tout nouveau trailer de gameplay. Pour conclure, c'est le jeu de skate Session qui a rappelé son arrivée sur Nintendo Switch. Vous pourrez retrouver l'intégralité des bande-annonce ci-dessous, ainsi que la rediffusion du Nacon Connect si le cœur vous en dit.

N'hésitez pas à utiliser le sommaire au-dessus de l'article pour trouver votre bande-annonce facilement.

Toutes les bandes-annonces du Nacon Connect du 9 mars 2023

War Hospital

31 août 2023 sur PS5, Xbox Series et PC

Capes

Courant 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One

Clash : Artifacts of Chaos

Disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Gangs of Sherwood

Automne 2023 sur PS5, Xbox Series et PC

Transport Fever 2 : Consoles Edition

Disponible sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One (également disponible sur PC)

TT Isle of Man : Ride on the Edge 3

Mai 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One

Session : Skate Sim

16 mars 2023 sur Switch. Le jeu est déjà disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Les jeux de sport de Nacon : Tour de France 2023, Pro Cycling Manager 2023, Rugby 24 et Tiebreak