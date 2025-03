Voici le grand récap de la Nacon Connect du 6 mars 2025 avec du RoboCop, du Hell is Us et encore plein d'autres surprises.

L’éditeur français Nacon nous a donné rendez-vous ce 6 mars 2025 pour sa Nacon Connect, une présentation de ces prochains jeux en nous donnant également des nouvelles de plusieurs titres déjà sortis. C’était donc une conférence à ne pas louper pour les joueurs amateurs de Test Drive Unlimited, de RoboCop ou encore de Ravenswatch. Pas mal de surprises ont également été annoncées et présentées, notamment un titre multijoueur très intrigant qui promet d'excellentes sessions entre amis, mais aussi Edge of Memories, un RPG français extrêmement prometteur. On fait le tour de toutes les annonces de la conférence.

Toutes les annonces de la conférence Nacon Connect

C’était une conférence particulièrement chargée en annonces et en nouveautés que nous réservait Nacon. Près d’une dizaine de jeux ont été présentés, dont plusieurs nouveautés. Certaines étaient déjà annoncées, comme Edge of Memories ou encore Dragonkin, mais d'autres sont totalement inédites et ont profité de ce grand rendez-vous pour annoncer leur arrivée en grande pompe. Voitures, jeu multijoueur, thriller horrifique, roguelike, RPG ou encore jeu d’action… Nacon se diversifie toujours plus, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Le studio Big Bad Wolf, notamment connu pour son travail sur The Council et Vampire : The Mascarade Swansong reviendra prochainement avec un nouveau jeu narratif et horrifique. Les développeurs ont choisi l’univers de Lovecraft pour leur prochain thriller surnaturel : Cthulhu The Cosmic Abyss. Véritable jeu d’enquête, on incarnera un certain Noah un spécialiste des dossiers occultes qui va devoir résoudre une mystérieuse affaire de disparition au fin fond de l’océan Pacifique. Comme le veut l’univers de Lovecraft il sera ici question de folie, de dimension cosmique et de divinités étranges. Le jeu était présent lors du Nacon Connect pour nous dévoiler quelques images et nous annoncer qu’il n’arriverait qu’en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

The Occultist

L'horreur avait une place de choix lors de cette Nacon Connect, notamment avec The Occultist, jeu développé par les studios Daedalic Entertainment et Daoloar. On y incarne ici un certain Alan Rebels, enquêteur paranormal, qui se rend sur une île étrange pour trouver des réponses concernant la disparition de son paternel. Le jeu se déroulera principalement à la première personne et compte mélanger plusieurs genres : survie, horreur, infiltration ou encore résolution d'énigmes. Une recette ambitieuse que l'on ne pourra approcher que l'année prochaine. The Occultist est en effet attendu en 2026 sur consoles et PC.

The Mound : Omen of Cthulhu

Amateur de jeux d'horreur et de soirée entre potes, Nacon a peut-être un nouveau jeu incontournable pour vous : The Mound - Omen of Cthulhu. Pirates, chercheurs de trésors, aventuriers… appelez-les comme vous voulez, mais ce seront vos héros. Vous incarnerez une troupe de pauvres bougres qui partiront à la recherche de reliques et autres trésors dans des lieux maudits. Sauf qu'à l'instar de Phasmophobia ou encore Lethal Company, les choses vont rapidement s'envenimer. Inspiré une fois encore des œuvres de Lovecraft, The Mound jouera avec vos nerfs en vous plongeant dans la folie. Hallucination collective, attaques d'entité, pièges… vous n'aurez jamais de répits. L'une des grosses particularités du jeu c'est aussi et surtout le fait que chaque joueur peut être atteint de ses propres hallucinations, provoquant ainsi le chaos le plus total. The Mound : Omen of Cthulhu arrivera cette année sur PS5, Xbox Series et PC mais n'a pas encore de date de sortie.

Styx, Blades of Greed

C'est désormais une figure de Nacon, le gobelin Styx est de retour pour un nouveau jeu d'infiltration qui s'annonce hilarant. Après deux aventures plutôt appréciées, bien qu'en dents de scie, Styx retournera au boulot pour mettre la main sur le Quartz, une ressource extrêmement précieuse et magique. La recette sera globalement toujours la même et mélangera donc action et infiltration. Cette fois, en revanche, on nous promet des environnements plus ouverts et verticaux que jamais. Styx Blades of Greed sortira cet automne sur PS5, Xbox Series et PC. Là encore, pas de date de sortie définitive.

Rennsport

Disponible depuis un petit moment sur PC, Rennsport débarque finalement dans une version complète cette année sur consoles. Le jeu propose une expérience immersive et réaliste qui vise à pousser les curseurs de la simulation au plus haut grâce notamment à un système de photogrammétrie poussé et un suivi de tous les instants par les développeurs. Rennsport arrive donc sur PS5 et Xbox Series cette année, sans nous donner de date précise malheureusement. Nacon en a profité pour annoncer que Rennsport serait également crossplatform.

RobotCop Rogue City : Unfinished Business

Gros succès de Nacon, RoboCop Rogue City va avoir le droit à une vraie/fausse suite. Ce n’est pas vraiment un DLC, mais pas non plus un gros jeu à part entière. Unfinished Business se présentera donc comme un stand alone axé une fois de plus sur l’action avec de nouvelles armes, de nouveaux finish move et tout un tas d’autres nouveautés. Cesirse sur le gâteau, le jeu réserve de très grosses surprises, dont la possibilité d'incarner Alex Murphy lui-même, mais pas seulement. RoboCop Rogue City Unfinished Business sera disponible dès cet été sur PS5, Xbox Series et PC.

Edge of Memories

L'annonce d'Edge of Memories, du studio français Midgar, est certainement l'une des plus belles surprises faites par Nacon ces dernières semaines. Après une première lettre d'amour aux JRPG avec l'étonnant et très bon Edge of Eternity, le studio revient avec un nouveau jeu pour faire de sa licence, une franchise. Il ne s'agira donc pas d'une suite directe, mais plutôt d'une aventure inédite qui partage le même univers. Pour ce nouveau titre, le studio part néanmoins sur une direction artistique totalement différente, plus proche d'un Tales of que d'un Final Fantasy, contraire au premier jeu. Edge of Eternity arrivera d'ici l'automne de cette année sur PS5, Xbox Series et PC.

The Fading of Nicole Wilson

De l'horreur, oui, encore, avec The Fading of Nicole Wilson qui nous embarque cette fois dans le « folk-horror » avec cette suite de The Suicide of Rachel Foster. On incarnera Brit, une adolescente qui cherche la célébrité et accepte un travail de chasseuse de fantôme dans un hôtel un poil flippant. Alors qu'elle est accompagnée par son employeur, ce dernier finit par la laisser seule avec son appareil photo pour unique arme. Elle devra donc continuer son enquête seule en affrontant les esprits présents dans la bâtisse, et pire encore. The Fading of Nicole a profité de ce Nacon Connect pour nous dévoiler quelques images supplémentaires. Le jeu sera disponible sur consoles et PC mais on a toujours pas de date de sortie.

Hell is Us

C'est certainement LE jeu qui attise le plus la curiosité dans l'écurie Nacon, Hell is Us a déjà eu d'excellents retours de celles et ceux qui ont pu s'y essayer. Notamment dans nos colonnes où l'on a clairement apprécié sa direction artistique et son univers. Le jeu est revenu lors de cette Nacon Connect pour nous donner davantage d'information à son sujet par le biais de son directeur créatif, Jonathan Jacques-Belletête. Une présentation qui nous a détaillé l'une de ses fonctionnalités phares qui nous permettront d'enquêter de manière naturelle. On nous assure que le joueur sera sollicité et carrément mis au centre de l'expérience. Hell is Us est attendu sur PS5, Xbox Series et PC le 4 septembre 2025.

Dragonkin : The Banished

Essayer de tenir tête à Diablo 4 sur son propre terrain, c'est déjà une entreprise compliquée. Alors quand il y a en prime un Path of Exiles 2 qui cartonne dans les parages, c'est encore plus difficile. Pourtant, Dragonkin The banished n'a pas froid aux yeux et fonce tête baissée sur le champ de bataille. Un Hack'N'slash développé par une petite équipe de passionnés du genre qui propose aux joueurs d'incarner quatre héros sensiblement différents pour mettre à mal des hordes de créatures infernales. Le jeu compte sortir du lot grâce à son système de compétence entièrement personnalisable qui offrira aux joueurs la possibilité de choisir comment constitué leur arbre de compétence. Le jeu n'a malheureusement pas encore de date de sortie définitive, mais il nous fait tout de même une belle annonce : sa sortie en early access sur PC dès maintenant ! Les joueurs PS5 et Xbox Series devront malheureusement attendre la sortie de la V1 avant de pouvoir jouer.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Attendu pendant des années, le nouveau Test Drive Unlimited de Nacon s'est malheureusement ramassé à sa sortie. Des bugs à gogo, des serveurs en panique… ce fut une catastrophe. Malgré tout, le studio n'a pas lâché son poulain et l'a même nettement amélioré depuis la sortie. Une imposante roadmap est d'ailleurs prévu avec une multitude de contenus à venir. D'ailleurs, la saison 3 débarquera dès le 19 mars prochain sur consoles et PC. Elle marquera un tournant pour l'avenir du jeu, les développeurs ayant tout repris depuis le départ pour désormais offrir des saisons bourrées de contenus en « adéquation avec les attentes » des joueurs. Pour cette saison 3 donc, vous pourrez retrouver « deux nouveaux modes de jeu majeurs, les courses de navigation et les missions de convoyage ; deux fonctionnalités Quality of Life attendues par les joueurs : le mode de course solo et l’option de choix de difficulté des IAs de course ; Trois nouvelles voitures exclusives ; Un Solar Pass passant de 25 niveaux lors des 2 premières saisons, à 50 niveaux, offert à tous les joueurs ; l’ajout de plaques d’immatriculation personnalisables ». Pour rappel, Test Drive Unlimited Solar Crown est disponible sur PS5, PC et Xbox Series.

Ravenswatch

Disponible en early access depuis plusieurs années, Ravenswatch est finalement sortie en version 1.0 en septembre 2024. Ce roguelite atypique et à la direction artistique léchée a su conquérir les fans notamment grâce à sa boucle de gameplay prenante et son aspect coopératif. Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer ensemble pour se défaire des créatures et des boss qui hantent chaque région du jeu. Pour réussir leur voyage morbide, ils peuvent compter sur une galerie de personnages issus des contes et légendes comme le Joueur de Flûte, Beowulf, la Reine des Neiges, Geppetto ou encore Aladdin et le Petit Chaperon Rouge. Lors de cette Nacon Connect, Ravenswatch a annoncé l'arrivée imminente de nouveaux personnages jouables, Roméo et Juliette. Le couple légendaire proposera un gameplay unique qui fonctionnera en symbiose. Cerise sur le gâteau, ce nouveau DLC sera totalement gratuit ! Pour rappel, Ravenswatch est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.