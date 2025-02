Alors que le premier trimestre de 2025 va très bientôt entamer son dernier tiers, les premières conférences de l'année commencent à s'enchaîner ! Après une bonne mise en bouche offerte par Capcom et PlayStation, un nouvel éditeur nous donne rendez-vous. Il s'agit cette fois de Nacon, qui prévoit déjà de présenter certains de ses jeux les plus attendus, et plus encore.

On sait bien que bon nombre d'entre vous auront les yeux rivés sur le nouveau Pokémon Presents aujourd'hui. Alors avant cela, permettez-nous d'attirer rapidement votre attention sur un nouvel événement gaming de ce début d'année 2025, organisé par Nacon celui-ci.

De fait, l'éditeur et accessoiriste remet ça cette année avec une nouvelle conférence « Nacon Connect ». Le rendez-vous vient d'être fixé au 6 mars 2025, à 19 heures ! Vous pourrez suivre la présentation en ligne directement sur les réseaux sociaux de Nacon : Twitch, YouTube et même TikTok.

Quels seront les jeux présentés à la conférence de mars 2025 ?

La prochaine Nacon Connect donnera des nouvelles de plusieurs jeux attendus. Parmi eux, on peut déjà mentionner Hell is Us, qui nous dévoilait sa date de sortie il y a peu. Ravenswatch, le concurrent direct d'Hades 2, va aussi enfin se montrer après des mois de silence. Aussi, à peine annoncé, Edge of Memories devrait nous en montrer davantage. Enfin, on a bon espoir de voir de nouvelles images de Greedfall 2.

Nacon prévoit aussi de montrer le contenu de mises à jour à venir. Cela concernera par exemple Test Drive Unlimited Solar Crown, qui a fort à faire pour rattraper son lancement. Robocop ne sera pas oublié lui non plus ! Mais, ce qui éveille déjà notre curiosité, ce sont les surprises teasées par l'éditeur ! Bien sûr, nous aurons droit à des présentations de hardware, notamment de manettes. Cela dit, ce sont les nouveaux jeux à découvrir qui vont surtout retenir notre attention.