La licence Terminator est de retour en jeu vidéo et on aura bientôt plus d’infos. Vous pouvez noter la date, on saura tout sur le nouveau soft de Nacon ce jour précis !

Après Robocop, c’est au tour d’un autre être robotisé du siècle dernier de revenir sur le devant de la scène sous forme de jeu vidéo. Le nouveau soft Terminator avait déjà été annoncé en 2022 par les studios Nacon, l'entreprise française à qui l'on également la bonne surprise de 2023. Le court teaser ne présentait que peu d’informations, mais bientôt le studio va remédier à ça et on a déjà la date. Qui plus est, les annonces ne concerneront pas seulement la célèbre licence de science-fiction.

Nacon va bientôt nous en dire plus sur tous ses projets

En effet, bientôt, aura lieu la Nacon Connect, un événement en ligne qui permettra à l'entreprise de communiquer sur toutes ses prochaines sorties. La conférence aura lieu le 29 février prochain à 19h heure française sur leur chaîne Youtube. Il y aura en tout 30 minutes d’annonces. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur ce fameux jeu Terminator, mais pas seulement. On sait d’avance que l’on en apprendra davantage sur des jeux comme Ravenswatch, Crown Wars : The Black Prince, GreedFall II : The Dying World et le nouveau Test Drive Unlimited, particulièrement attendu. Il y en aura donc pour tous les goûts avec de l’action aventure, de la simulation, et même de l’automobile.

Plus encore, Nacon pourra également partager ses futurs projets concernant ses équipements gaming. Aussi, un post-show sur Twitch est prévu consacré à GreedFall 2 où les développeurs eux-mêmes communiqueront sur leur jeu, un RPG concentré sur les choix du joueur.

Que sait-on d’ores et déjà du jeu Terminator ?

On sait déjà que le soft s’intitule Terminator Survival Project, ce qui donne déjà beaucoup d’indices sur sa nature. Ce sera donc un jeu de survie de type FPS dans un open-world. Ce choix de gameplay est complètement justifié par le lore du jeu. Effectivement, les événements du soft se déroulent après le Jugement Dernier, cet holocauste nucléaire provoqué par Skynet. De ce fait, la plupart des êtres humains ont été décimés, mais, évidemment une poignée a survécu et vous ferez partie de ces derniers. Chronologiquement, tout se déroule avant les événements de résistance mis en place par John Connor dans les films. On sait également que Terminator Survival Project fait suite à un autre jeu du studio français : Terminator Resistance sorti en 2019. Nous n’avons pas plus d’informations, mais durant cet événement qu’est le Nacon Connect, on peut s’attendre à voir apparaître une date de sortie !