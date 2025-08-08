Avis aux parents et aux collectionneurs : Nintendo annonce le lancement de My Mario, une nouvelle gamme de produits thématisés à venir très prochainement au Japon et ailleurs.

Le mois prochain, l’un des héros les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo célèbrera officiellement son quarantième anniversaire : Mario. C’est en effet le 13 septembre 1985 que la mascotte de Nintendo a eu droit à son premier jeu dédié avec Super Mario Bros., qui a ensuite donné vie à l’une des licences les plus prolifiques et lucratives de la pop-culture. Et tandis que des rumeurs évoquent l’arrivée potentielle d’une grosse compilation de jeux pour l’occasion, la firme japonaise surprend aujourd’hui les fans avec une autre annonce surprise.

Nintendo lance la gamme My Mario

Sans crier gare, Nintendo vient en effet tout juste d’annoncer My Mario, une nouvelle série de produits aux couleurs de la franchise principalement destinée aux jeunes enfants… mais aussi ouverte aux collectionneurs, bien évidemment. Prévue pour le 26 août prochain, celle-ci proposera alors tout une gamme de produits Mario « que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble », en sachant que l’éditeur promet d’ores et déjà d’y ajouter de nouvelles références (vêtements, articles d’usage courant, peluches, etc.) ultérieurement.

Et cela ne sera sans doute pas du luxe car pour l’heure, seuls trois produits ont été annoncés par Nintendo. Le premier, « Mario Wood Block Set », est un jeu de blocs en bois composé de 3 pièces à l’image du héros, d’un champignon et d’un bloc mystère. Le deuxième, « Mario & Friends Wood Block Set », reprend la même philosophie, à la différence qu’il contient cette fois-ci 30 pièces aux couleurs de nombreux personnages (dont Peach, Luigi et Yoshi) et autres items emblématiques de Super Mario Bros.

Le troisième et dernier, « Hello, Mario! », est quant à lui un livre cartonné que les enfants pourront feuilleter en compagnie de leurs parents pour s’amuser. À noter que la série My Mario n’est pour l’instant destinée qu’au marché japonais, avec une disponibilité exclusive dans les boutiques se trouvant à Tokyo, Osaka et Kyoto. Il vous en coûtera alors respectivement 2 980 yens (environ 17€), 19 980 yens (environ 116€) et 1 870 yens (environ 11€) pour vous procurer chacun de ces produits, qui devraient arriver en dehors du Japon début 2026.

Des contenus gratuits également annoncés

Mais les choses ne s’arrêtent pas là puisque pour l’occasion, Nintendo a également annoncé le lancement d’une application elle aussi baptisée « Hello, Mario! », grâce à laquelle « les enfants peuvent jouer intuitivement en tirant sur le visage de Mario, ou en le tournant et en le retournant sur l’écran ». « Mario réagira de différentes manières en fonction de la saisie du joueur, ce qui permet aux parents et aux jeunes enfants de jouer ensemble » révèle alors l’éditeur, en précisant que l’application est disponible gratuitement sur Nintendo Switch, mobiles et tablettes.

Enfin, dans un esprit plus ou moins similaire, Nintendo a finalement annoncé « It’s Me, Mario! Stop Motion Shorts », une série de vidéos gratuites en stop motion dans lesquelles les enfants pourront observer le héros « montrant une variété d’expressions et de mouvements ». D’une durée d’environ une minute, celles-ci pourront alors être visionnées sur le site officiel de My Mario et sur d’autres chaînes. Bref, une petite mise en bouche plutôt sympathique donc, même si tout cela ne concernera évidemment pas l’ensemble des joueurs.

Source : Nintendo