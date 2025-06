Excellente nouvelle pour les fans de My Hero Academia : le retour de la franchise se précise avec de nouvelles fuites laissant présager une annonce plus ou moins imminente.

Ce n’est pas toujours facile d’être fan de My Hero Academia et de jeux vidéo. En effet, alors que des animes comme Dragon Ball et One Piece ont eu droit à de multiples – et parfois excellentes – adaptations au cours des dernières années, la franchise de Kōhei Horikoshi, elle, n’a pas eu autant de chance. Car à l’exception de My Hero Ultra Rumble, un battle royale free-to-play arrivé en 2023, on ne peut pas dire qu’elle ait été très prolifique depuis la sortie de My Hero One’s Justice 2 en 2020. Heureusement, cela devrait bientôt changer.

Le retour de My Hero Academia se précise

En effet, nous vous en parlions déjà un peu plus tôt cette année, un nouvel opus serait actuellement en préparation si l’on en croit un dépôt de marque réalisé par Shueisha en mars dernier. Son nom ? « All’s Justice ». Bien sûr, à ce stade, il est encore difficile de savoir à quoi s’attendre précisément à son sujet. Néanmoins, nous ne devrions désormais plus trop tarder à avoir la réponse, puisque la diffusion plus ou moins imminente d’un trailer semble actuellement se profiler à l’horizon.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé un certain SérgioM3 sur X, en confirmant que le jeu s’appellera bien My Hero Academia: All’s Justice, et qu’il s’agira de la troisième entrée dans la série éditée par Bandai Namco. Il en profite d’ailleurs pour dévoiler le key art officiel du jeu, avant de révéler qu’il a également en sa possession plusieurs images du trailer à venir. « Pour l’instant, je ne vais pas poster les screenshots étant donné que je ne sais pas quand le trailer sortira » annonce-t-il cependant. « Dès que je saurai quelque chose, je vous le dirai ».

Pour l’heure, il va donc falloir continuer à prendre son mal en patience. Mais une chose est sûre : l’annonce de ce nouveau My Hero Academia ne devrait désormais plus trop tarder. Reste à savoir quand et comment il sera annoncé. Doit-on s’attendre à le voir débarquer dans une future conférence, comme celle de l’Opening Night Live de la Gamescom par exemple ? Sera-t-il présenté lors d’un showcase dédié aux productions Bandai Namco ? Ou sera-t-il annoncé plus simplement par le biais d’un communiqué ? L’avenir nous le dira.