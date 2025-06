C’est désormais officiel : le retour de My Hero Academia en jeux vidéo, c’est pour bientôt ! En effet, nous vous en parlions il y a deux semaines, un nouveau titre baptisé My Hero Academia: All’s Justice serait actuellement en préparation du côté de chez Bandai Namco. Découvert plus tôt cette année par le biais d’un dépôt de marque, celui-ci, qui est encore non annoncé à l’heure où sont écrites ces lignes, avait très récemment refait parler de lui grâce au leak de son key art, qui évoquait également l’existence d’un trailer. Et cela est aujourd’hui confirmé.

Le nouveau My Hero Academia annoncé dès cette semaine

Après nous avoir gratifiés d’un généreux Little Nightmares Showcase la semaine dernière, Bandai Namco a en effet annoncé qu’une nouvelle conférence aurait lieu dès cette semaine : le Bandai Namco Summer Showcase. Prévu pour le 2 juillet prochain à 21h (heure française), celui-ci lèvera alors officiellement le voile sur ce nouveau jeu My Hero Acadamia, dont le nom n’est toujours pas confirmé par l’éditeur. Nous devrions ainsi avoir droit à un trailer d’annonce, peut-être agrémenté de quelques images de gameplay pour l’occasion.

Bien sûr, il ne s’agira toutefois pas du seul jeu présenté au cours de la conférence. En plus de My Hero Academia, l’éditeur y a également confirmé la présence de nombreux autres titres à venir, comme Code Vein 2, The Blood of Dawnwalker, Death Noter Killer Within, Everybody’s Golf Hot Shots, Little Nightmares 3 (oui, encore), Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y ou encore Tekken 8. Autant dire qu’on n’aura pas de quoi s’ennuyer, donc. La durée de ce Summer Showcase, en revanche, n’a pas encore été dévoilée.

Cela dit, avec autant de jeux au programme, des trailers exclusifs et surtout des aperçus en profondeur du gameplay de certains titres, on peut sans aucun doute s’attendre à un événement plutôt copieux. Reste maintenant à savoir quelle part sera dédiée au retour de My Hero Academia. Car pour rappel, à l’exception de My Hero Ultra Rumble, un battle royale free-to-play sorti en 2023, la franchise n’avait pas accueilli de nouveau jeu depuis My Hero One’s Justice 2 en 2020. Son retour pourrait donc faire office d’événement pour Bandai Namco comme pour les fans.