Enfin ce que les fans attendaient pour My Hero Academia ? Cinq ans après le dernier gros jeu, le prochain a leaké malgré lui et c'est la faute de son éditeur.

Alors que de nouveaux shōnen commencent à émerger, la génération qui a marqué les dix dernières années a bien commencé à tirer sa révérence. Parmi ses représentants les plus emblématiques, on ne peut ignorer My Hero Academia. En portant les aventures de jeunes apprentis super héros sur papier entre 2014 et 2024, la licence a apporté un vrai vent de fraîcheur sur le genre. Mais, ne lui dites pas adieu trop vite. De nouveaux projets sont en préparation. Et pourquoi pas... un nouveau jeu vidéo ?

Les fans de My Hero Academia savent qu'ils ont encore de quoi se régaler. La dernière saison de l'anime doit sortir cette année et le spin-off Vigilante arrivera pas plus tard que le 7 avril prochain sur les écrans. Ce ne serait d'ailleurs pas les seules nouveautés auxquelles ils auraient bientôt droit. Un récent leak laisse entendre que les gamers pourraient bientôt mettre la main sur un nouveau jeu MHA.

De fait, l'éditeur Shueisha a déposé le 5 mars dernier une nouvelle marque auprès de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle). Or, son nom n'est pas sans rappeler le fameux manga... Il s'agit de « All's Justice », soit un mélange entre le nom du super-héros iconique All Might et le mot « Justice » pour laquelle se battent les protagonistes de My Hero Academia.

Après les jeux My Hero One's Justice, une nouvelle licence vidéoludique serait-elle sur le point de voir le jour ? À moins qu'il s'agisse d'une compilation des deux « One's » ? Toujours est-il que ça fait déjà 5 ans qu'aucun jeu de combat MHA n'est sorti depuis 2020. Il y a bien eu d'autres jeux de productions, comme le Battle Royale My Hero Academia Ultra Rumble.

Or, ce que les fans attendent, c'est jeu complet qui soit la veine de l'œuvre de Kōhei Horikoshi. Plus encore, ils veulent un bon jeu, meilleur que les mitigés One's Justice. Ce pourrait être enfin l'occasion pour Shueisha et son partenaire Bandai Namco de tirer enfin leur épingle du jeu avec cette licence.