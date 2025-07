C'est une grande année pour les fans de My Hero Academia. Après la sortie du dernier chapitre en 2024, le grand final se joue en 2025 sous format relié avec la sortie du dernier tome du manga, mais aussi à l'écran avec la saison 8 de l'anime. Mais en parallèle de ce dénouement aussi attendu que redouté tant il laissera un vide dans le cœur de beaucoup, l'officialisation du jeu MHA All's Justice va réconforter les plus gamers des fans.

My Hero Academia dévoile un premier trailer explosif

Séchez vos larmes ! Deku et ses camarades n'ont pas encore dit leur dernier mot après la fermeture du tome 42. Vous l'attendiez après les différents leaks, la grande annonce est enfin tombée : My Hero Academia All's Justice, le nouveau jeu adapté du manga de Kōhei Horikoshi, est bien réalité ! Son premier trailer est sorti et ça devrait donner envie à beaucoup d'entre vous.

My Hero Academia All's Justice s'est en effet montré hier à l'occasion du showcase de Bandai Namco. On découvre ainsi un nouveau jeu de combat proposant des affrontements en 3v3 dynamiques. Vous pourrez alors former votre trio de rêve en piochant dans un roster rempli de figures iconiques du manga : Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et tant d'autres seront de la partie !

Apprêtez-vous aussi à revivre les moments forts du manga My Hero Academia, y compris l'arc de la bataille finale dont tout le monde attend le dénouement dans l'anime. Le mode histoire promet de rejouer des séquences cultes que vous avez déjà vu à l'écran sauf que, cette fois, c'est vous qui prenez part au combat. Ainsi, ce nouvel opus vidéoludique s'inscrit dans la droite lignée des One's Justice.

Cela dit, My Hero Academia se destine exclusivement à la nouvelle génération de machines ! Annoncé sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), il affiche des graphismes encore affinés par rapport à ce que nous connaissions de la saga jusqu'à présent. Bandai évoque également de nouvelles fonctionnalités et un système de combat modernisé. Cependant, tout cela ne sera dévoilé que prochainement, de même pour la date de sortie.